Conforme a los criterios de Saber más

“El fútbol hará un excelente trabajo al tratar de convencerte de que eres especial. Pero debes recordar que no eres diferente del barman o el electricista, de quien serás amigo de por vida. Esto es lo que lo sacará de tu depresión. Sin olvidar que eres especial, pero siempre recordando que eres igual que todos los demás”. La voz de estas palabras le pertenece a Gianluigi Buffon, campeón del mundo con Italia en el 2006, en The Players Tribune. ‘Gigi’ se habla a sí mismo desde la posición de haber superado el oscuro callejón de una etapa complicada de su vida.

El fin de semana, como si no fuese suficiente noticia un mundo en pandemia, el fútbol recibió una estocada en el corazón: Santiago García, el ‘Morro’ de Godoy Cruz, fue hallado sin vida. Una pistola al lado de su cuerpo despertó todas las alarmas de ese mal invisible que muchos sufren en silencio. Depresión.

Sin ir muy lejos, el fútbol peruano fue testigo de una cruda confesión realizada por Percy Olivares en octubre del 2013. El ‘Zancudo’, sentado en el sillón del programa “El valor de la verdad’, contó este triste episodio. “Perdí el apego a todo. Justamente a la gente que amaba es, en ese momento, a la que no quería ver. Sufres más sabiendo que estás haciendo sufrir a otros y no eres capaz de salir de eso. No quería resolver nada, quería descansar de un dolor tremendo que jamás había sentido”, dijo.

Percy Olivares cuenta con el récord de ser el futbolista nacional que jugó en más distintas ligas fuera del Perú. Fueron 9 en total: Deportivo Cali (Colombia), Núremberg (Alemania), Tenerife (España), Rosario Central (Argentina), Fluminense (Brasil), Cruz Azul (México), PAOK Salónica y Panathinaikos (Grecia), Dallas Burn (Estados Unidos y FC Thun (Suiza). Sin embargo, su larga trayectoria no fueron impedimento para caer en depresión.

“El psicólogo y luego el psiquiatra que me trataron dijeron que yo ya estaba deprimido. Aplacaba esos momentos con viajes, diversiones, pero todo ese mundo se apagó cuando regresé a Lima y me retiré del fútbol. Allí se acabó esa burbuja, vuelves al mundo real y no eres capaz de enfrentarlo”, contó el defensor formado en Sporting Cristal.

El caso que sufrió Olivares no pasó a ser emblemático. Apenas y quedó como una cruel anécdota que ahora se puede encontrar en YouTube. En el Perú, la salud mental en los deportistas parece ser una deuda pendiente. La poca visibilidad que se le da al tema no parece alertar a las autoridades.

El Comercio consultó a tres psicólogos deportivos sobre cómo se manejan los casos, las formas de actuar de los profesionales y los prejuicios que se tiene entorno al tema. Las conclusiones no son alentadoras con estas situaciones que solo se vuelven evidentes cuando el ruido mediático las convierte en escándalos.

¿Cuánto se cuida la salud mental de nuestros deportistas?

Un botón de muestra. El artículo 59 del Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional de la FPF estipula sobre la presencia de un psicólogo en cada institución.

“A partir del 2018, la Entidad Solicitante deberá designar un psicólogo que brinde asesoría psicológica a los Jugadores del primer equipo, el equipo de reserva, los equipos juveniles y de menores, quien deberá estar titulado y con inscripción vigente ante la autoridad competente. Deberá contar con una experiencia profesional previa en su especialidad y, de preferencia, relacionada al deporte”, cita en su publicación de inicios del 2019.

No es novedad que los clubes trabajen con un departamento de psicología en el torneo nacional. Lo resaltante es que recién desde el 2018 se volvió obligatorio en todos los clubes peruanos que querían participar en la Liga 1. “La sinceridad antes que todo. En el Perú son muy pocas las instituciones, y de repente no tanto las instituciones sino algunos dirigentes que le dan importancia a la salud mental o psíquica. Es bien difícil que puedas encontrar una institución que tenga esa preocupación”, cuenta Julio Peche, con experiencia como psicólogo deportivo de Sporting Cristal, y quien destaca que en la década de los noventa el directivo Francisco Lombardi y Juan Carlos Oblitas, en su faceta de técnico, se interesaban porque el plantel celeste tenga mucha atención en el lado psicológico.

Oblitas y Lombardi trabajaron en Sporting Cristal en los años noventa. Le dieron el valor necesario a la presencia de un psicólogo deportivo en el plantel celeste. (GEC Archivo Histórico)

Peche resalta los pequeños aportes que promueven sus colegas. “En la Sociedad de Psicología del Deporte presidida por Dante Nieri se está haciendo el intento de hacer todo un desarrollo de la psicología deportiva para buscar el desarrollo del deportista en el aspecto humano”, señala sobre la organización que se ha formado dentro del Colegio de Psicólogos del Perú.

Por su cuenta, Piero Portanova, psicólogo deportivo de Universitario de Deportes en la temporada 2015, realiza una análisis más en crudo sobre el tema de cómo se trata la salud mental en los deportistas.

“Se asume que estamos hablando de una población mentalmente saludable, pero eso no quita que analicemos algunos contextos, que tiene que ver un poco con la misma idiosincrasia de acá. En la sociedad tenemos conductas patológicas, agresivas, machismo, en general, son cosas que venimos arrastrando. Eso se puede trasladar a la salud mental del deportista. No son menores los casos de deportistas, incluso desde etapas formativas, que tienen enormes dificultades en términos de salud mental que, justamente, se forjan en el ambiente básico que es el hogar”, comenta.

En la actualidad, si un deportista peruano requiere de atención psicológica deberá presentar su solicitud ante su respectiva federación, que elevará el caso al IPD, que -finalmente- derivará la atención médica en cualquiera de sus dos sedes: el CAR de la Videna o el Estadio Nacional, de lunes a viernes (8:00 a.m. a 5:00 p.m.). No es un dato menor que la página web de la entidad del Estado no presenta al staff de psicólogos deportivos a disposición de los deportistas, ni muchos menos la cantidad de casos que atienden al día.

En sí, lo que el especialista Miguel Matute, con un diplomado en fortaleza mental en atletas por la Barca Innovation Hub y ESAN, detecta el que sería uno de los principales focos a resolver en el deporte peruano. “No se está tomando muy en serio la salud mental. Ni se ha tomado, ni se está tomando muy en serio. No basta con un psicólogo del deporte o con cinco para todo el IPD, que tiene más de 60 federaciones. Yo creo que para que la salud mental en los deportistas esté en óptimas condiciones mínimo debería haber dos psicólogos del deporte por federación. Y estoy siendo bastante responsable dando esa cantidad”, sostiene.

¿Cómo se tratan los casos depresivos en Perú?

“Hoy en día se dice que el deportista de alto rendimiento no puede tener angustias, no pueden estresarse, y pues no: son seres humanos. Pueden ser extraordinarios jugadores, pero quizás no tienen las herramientas necesarias como para enfrentarse a las situaciones adversas que en la vida se les presenta”, responde Julio Peche, quien también estuvo a cargo del departamento psicológico de Alianza Lima hasta el 2005.

Imagen referencial. (Foto: Liga 1)

Cuando un caso es detectado o el mismo deportista recurre por ayuda, Peche es enfático en cómo debe actuar un especialista. “Lo primero que tiene que hacer un profesional en esta área es saber escuchar para poder comprender qué es lo que está ocurriendo en la parte pensante y de las emociones que tiene el deportista”, sugiere.

En otros casos, para Miguel Matute es fundamental la presencia del psicólogo deportivo en la fase formativa de un deportista para prevenir mayores dificultades en el futuro. “Si el deportista ha trabajado con un psicólogo del deporte desde niño no va a llegar nunca a un nivel de depresión, al contrario, va a querer salir adelante en la vida. Pero si trabaja a partir de la adolescencia o juventud siempre va a primar esas cosas que no pudo superar de niño”, comenta.

Piero Portanova, en cambio, hace hincapié en cómo debe actuarse puntualmente en un caso de depresión en un deportista. “La salud mental asociada a unos trastornos puntuales (depresión, ansiedad, estrés) son cuadros clínicos. En algunos casos necesitan ayuda no solo del personal médico del que se tiene en los clubes sino mucho más especializado. Hablo a nivel de psiquiatría. Aquí se necesita ayuda interdisciplinaria. No se hace, pero sería una buena práctica en los clubes (en el caso de fútbol)”, dice el psicólogo deportivo.

“Depresión no significa estar bajoneado un día, tener momentos de tristeza. Depresión, efectivamente, es un cuadro clínico muy complejo si se requiere ayuda farmacológica en la mayoría de los casos. Además, la depresión no se vincula, necesariamente, a un evento específico. A veces hay desórdenes químicos que, justamente, de eso se encarga el psiquiatra”, añade sobre el tema.

El prejuicio del éxito

Primero, dinero no es éxito. La muerte del ‘Morro’ García destapó una olla de grillos en las redes sociales. Los que lamentaron el suicidio se enfrentaron a no pocos críticos que cuestionaban la decisión fatal que tomó el exdelantero de Godoy Cruz.

El atacante uruguayo, goleador histórico del ‘Tomba’ en Primera División y con ofertas en México y en su país, había dado señales que pocos detectaron. Sin embargo, es señalado por no aprovechar “su dinero y posición” para recuperarse a tiempo.

Este prejuicio también fue atendido por los especialistas consultados en este informe.

“Se asume que el deportista en general no debería pasar por estas situaciones. Lo que no se sabe es que, claro, hablando de éxito y si lo asociamos a estar bien de salud o al dinero, no sucede así. El porcentaje de deportistas de la gran élite que son exitosos y que han logrado acumular fortuna, pues estaremos hablando del 10% o 20% de la población futbolística, no hay un dato preciso”, respondió Piero Portanova a la consulta.

Emotivas frases de despedida fueron escritas en camisetas de Godoy Cruz.

Julio Peche, por su lado, atiende que hay que hacer un seguimiento a cómo reacciona el deportista cuando alcanza un posición de privilegio. “Muchos deportistas pueden haber conseguido éxito económico y social, pero su inicio y su formación está en función de carencias. Entonces, pueden tener cantidad de dinero y ante el primer fracaso económico se derrumban. El ser humano no escapa a la regla. No porque uno pueda haber logrado muchas cosas deja de sentir”, comenta.

Las alarmas se han encendido con el triste final del ‘Morro García’. Lo que toca ahora en el Perú, mientras se combate a la pandemia del COVID-19, es detectar y atender a tiempo cualquier situación adversa que esté viviendo un deportista nacional. Solo la prevención puede mantenernos un paso adelante de cualquier caso.