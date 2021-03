Si escoger al centrodelantero de la selección peruana ante Bolivia por Eliminatorias fuera como las elecciones presidenciales, el favorito por voto popular en las encuestas sería Paolo Guerrero, aún sin jugar. Más atrás vendrían en empate técnico Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula, y de seguro con paso firme el gran ‘outsider’ debería ser Santiago Ormeño. El atacante de Puebla gana adeptos en las últimas semanas, ya que de los mencionados es el único que a la vez de sumar minutos en cancha logra anotar: 5 goles en 9 partidos este 2021 .

No es mucho lo conseguido por el delantero, pero tampoco es poco comparado con los demás. A Ormeño lo favorece el presente, a un día de conocer la lista de seleccionados convocados del extranjero y tres semanas de pisar La Paz para jugar la fecha 5 de las clasificatorias , y le juega en contra el pasado, su formación y arribo a las ligas de primer nivel.

“Tenemos una gran relación con Juan Reynoso y yo estoy muy en contacto con él. Aún no me he contactado con Ormeño , pero si lo hemos seguido. A partir de ahí tomaremos decisiones”, dijo anoche Ricardo Gareca en WDeportes, una radio de México. Si intuye en estas palabras que la situación con el delantero se piensa para el futuro.

En El Comercio se publicó un informe de las peripecias que tuvo que superar Ormeño para llegar a ser jugador profesional. Con formación en el América de México, tuvo que abrirse pasos entre Pumas UNAM, Pioneros de Cancún y Lobos BUAP hasta cumplir 24 años y ser fichado por Puebla. En esa misma balanza, con esa edad sus competidores le sacan amplia ventaja.

Santiago Ormeño anotó el 1-1 para el triunfo del Puebla en la fecha 9 del Clausura 2021

Por tal razón, la carrera de Santiago es corta, un factor que sin dudas pasa por una evaluación en el comando técnico de la selección peruana. Si se trataría solo de evaluar los dos últimos torneos que ha disputado en la Liga MX ( 25 partidos jugados, 12 goles marcados ), sin dudas que su convocatoria tendría una mayor justificación.

Por ejemplo, ¿por qué no estuvo en carpeta cuando llegó a Perú para jugar en Real Garcilaso? De su paso por la Liga 1 se tiene poquísimos antecedentes. Aquí algunos detalles a los que tuvo que enfrentar en su paso por estas tierras.

Azteca en Cusco

Ricardo Gareca nunca ha sido tan claro sobre el tema Ormeño como lo fue en su diálogo de anoche en el Programa “Pasión W” por la señal de radio 730 AM (WDeportes) de México. El técnico hizo una precisión sobre la actualidad del atacante. “ No hemos tenido diálogo (con Ormeño) . Ha pasado por el fútbol peruano y se le conoce aquí. Este presente de él es diferente, hoy vive un momento importante ”, sostuvo el ‘Tigre’.

De forma necesaria, hay que recalcar que Santiago Ormeño llegó al Perú por pedido de Juan Reynoso, quien había asumido la dirección técnica de Real Garcilaso (hoy Cusco FC) en marzo del 2019. El ‘Cabezón’ se encontró con una plantilla que tenía cinco jugadores extranjeros: Míguez, Souza, Robles, Ramúa y Carando .

Su intención, claro, era reforzar algunas zonas de su plantel y conversó con la directiva para traer a un futbolista desde México. No era novedad en la estrategia de Reynoso mirar al mercado azteca para los equipos que dirige en Perú. Lo hizo en Universitario con Rodolfo Espinoza y Emmanuel Cerda (2009), y con Lampros Kontogiannis en Melgar (2014).

En esta ocasión, el técnico movió bien sus fichas y propuso a un jugador que podría nacionalizarse. Así apareció en la mesa el nombre de Santiago Ormeño, quien conocía a Reynoso de su paso por Puebla. Los dirigentes cusqueños, entonces, arreglaron un préstamo y el atacante llegó a Perú a mediados del 2019 con su DNI peruano .

Con el torneo paralizado por la Copa América en Brasil, Ormeño debutó recién en agosto. Por los octavos de final de final de la Copa Bicentenario, Real Garcilaso visitó a Melgar. Con el partido casi resuelto (Souza 30′), Reynoso sacó a Carando y puso a Ormeño los últimos 7 minutos del partido, según el portal Dechalaca. Míguez a los 84′ anotó el 2-0, mientras que Vidales puso el descuento 2-1 que permitió la clasificación de los cusqueños.

La segunda oportunidad para el atacante se daría en la fecha 3 del Torneo Clausura, cuando Reynoso lo envió al campo para comenzar el segundo tiempo contra Carlos Mannucci en el estadio Garcilaso de Cusco. El partido iba 0-0 y Santiago ingresó por Alexander Lecaros (hoy Botafogo).

En un sistema inicial de 4-3-3, Ormeño ingresó para jugar como segundo delantero al lado de Danilo Carando y el bosquejo táctico cambió sobre la marcha. Reynoso también sacó a un central (Robles) y mandó al partido a Alfredo Ramúa. Así llegaría el gol de la victoria (1-0). Ramúa sirvió para Carando, quien anotó el tanto triunfal.

Aquí hay un quiebre. El 20 de agosto, Reynoso dejó la dirección técnica del club y partió al Puebla de México. En su lugar, de forma interina quedó Ariel Paz, quien en la siguiente fecha (4 del Clausura) alineó de titulares a Ormeño y Ramúa, y dejó a Carando en el banco . El nuevo entrenador se decidió, ahora, para enfrentar a Melgar en Arequipa por el sistema táctico 4-2-3-1 (estilo Gareca en la selección).

La fórmula, de saque, no le daba buenos resultados. Bernardo Cuesta apenas a los 5′ anotó el 1-0 para el cuadro ‘Dominó’. Sin embargo, en la complementaria los cusqueños encontrarían el empate. A los 61′ tras muchos rebotes, Ormeño encontró un balón suelto en el área de Melgar y con un zurdazo arriba clavó el 1-1. La paridad, en tanto, duraría poco. El paraguayo Villalba al minuto 67 le dio la victoria a los arequipeños.

Entre estos dos partidos de la Liga 1, Santiago Ormeño sumó 135 minutos en el campo (tenía 7 más en la Copa Bicentenario) . En lo que le restó del año no volvió a ser tomado en cuenta en las listas de concentración ni por Paz ni cuando Javier Arce asumió el puesto de entrenador.

Arce, meses atrás, consultado por Ormeño contó cómo fueron los meses en los que el delantero era parte del plantel. “Yo llego a Real Garcilaso en setiembre, la primera semana, y él ya estaba ahí. Sin embargo, cuando yo llego lo hago en un momento complicado, bastante difícil (luchando por no descender), y él ya por una decisión directiva prácticamente estaba alejándose del plantel”, dijo el técnico nacional.

Santiago Ormeño se ubica en la tercera posición de los artilleros en la Liga MX. (Foto: Agencias)

La partida de Reynoso le quitó piso a Ormeño en Real Garcilaso, donde tenía que competir con Danilo Carando (10 goles) y Hernán Rengifo (3). “Él más de un mes no estuvo conmigo, estuvo entrenando sí. Un chico bastante joven, fuerte, bien en el juego aéreo, bastante grande, pero como te digo, yo lo veía como una cuestión de futuro porque en ese momento no andaba muy bien que digamos. Como que el período de adaptación le había costado bastante tiempo”, señaló Arce.

Al final de año, a pesar de tener seis meses más de vínculo con Real Garcilaso, Ormeño pidió rescindir el préstamo y los dirigentes no se opusieron. Así volvió a Puebla a inicios del 2020 para ser dirigido otra vez por Juan Reynoso. Lo que vino después para Santiago, entre pandemias y partidos a estadios vacíos, lo estamos viendo en vivo y en directo.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

El brutal patadón de Capaldo que lesionó a un jugador de Claypole [Video: TyC]