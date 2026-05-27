Resumen

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¿Alianza Lima va por Adrián Quiroz? Representante del volante aclaró los rumores. Foto: Adrián Quiroz/Instagram
¿Alianza Lima va por Adrián Quiroz? Representante del volante aclaró los rumores. Foto: Adrián Quiroz/Instagram
Por Redacción EC

En las últimas horas, el nombre de Adrián Quiroz comenzó a sonar como posible refuerzo de Alianza Lima para el segundo semestre de la temporada. El mediocampista de Los Chankas habría despertado interés en La Victoria ante la posible salida de Pedro Aquino. Sin embargo, desde el entorno del futbolista salieron al frente para aclarar el panorama sobre su futuro.

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