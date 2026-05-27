En las últimas horas, el nombre de Adrián Quiroz comenzó a sonar como posible refuerzo de Alianza Lima para el segundo semestre de la temporada. El mediocampista de Los Chankas habría despertado interés en La Victoria ante la posible salida de Pedro Aquino. Sin embargo, desde el entorno del futbolista salieron al frente para aclarar el panorama sobre su futuro.

Marco Giuseppe, conocido como ‘Bica’, exfutbolista y representante del volante peruano, descartó que exista actualmente un acercamiento formal con el cuadro blanquiazul o con otro club de la Liga 1.

“No hay ningún acercamiento directo con ningún club, sea Alianza Lima u otros equipos que hablan por todos los medios. Yo dejé bien en claro que la primera idea para Adrián es salir al extranjero”, declaró en Exitosa Deportes.

El empresario también explicó que todavía no es momento de negociar debido a que la temporada con Los Chankas aún no concluye. “Todavía no se abre esa ventana de negociación, aún faltan partidos y es muy feo decir que estamos negociando jugadores. Aún le falta un partido a Los Chankas”, añadió.

Adrián Quiroz prioriza el extranjero y enfría rumores con Alianza Lima. Foto: Adrián Quiroz/Instagram

El extranjero es la prioridad

Según explicó ‘Bica’, el principal objetivo del mediocampista es concretar una transferencia internacional antes de analizar propuestas locales. “Lo primero sería el extranjero y en caso no se dé, sería un traspaso en la Liga 1, pero sabiendo que tiene contrato con Los Chankas”, sostuvo.

Además, indicó que el jugador se mantiene atento a una posible convocatoria de Selección de fútbol de Perú por parte de Mano Menezes. “Adrián está a la expectativa de ser convocado por Mano Menezes cuando salga la lista. Nosotros tenemos que ir paso a paso”, comentó.

El representante recordó que el volante de 26 años mantiene vínculo contractual con Los Chankas hasta el 2027 y que cualquier negociación deberá realizarse respetando las condiciones establecidas por el club. “Adrián tiene contrato con Los Chankas hasta el 2027 y habrá que tomar con calma lo que se puede venir en caso haya una negociación. Tiene una cláusula de salida, tanto para el medio nacional como para el extranjero”, precisó.

Finalmente, ‘Bica’ aseguró que uno de los grandes objetivos del jugador es consolidarse en el nuevo proceso de la selección peruana. “La idea de sacarlo al extranjero obviamente pasa por la selección peruana. Fue llamado por primera vez en la anterior fecha FIFA y ha demostrado que tiene fútbol y va a ser importante en esta nueva selección que trata de formar Mano Menezes”, concluyó.

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