Los ánimos se encendieron en Matute antes del final del primer tiempo. A los 46 minutos del primer tiempo, con Universitario ganando 1-0 a Alianza Lima, Esteban Pavez y Alex Valera protagonizaron un fuerte cruce que terminó generando un conato de bronca entre los jugadores de ambos equipos.

La acción se produjo después de un ataque de Alianza Lima. Pavez recibió el balón y sacó un remate que terminó impactando en Jorge Murrugarra, quien quedó tendido sobre el césped. El volante chileno reclamó al mediocampista crema que se levantara rápidamente, pero la situación cambió cuando Valera apareció para defender a su compañero.

El delantero de Universitario y Pavez intercambiaron palabras y terminaron empujándose, lo que provocó la reacción del resto de futbolistas. En cuestión de segundos, varios jugadores de ambos equipos se acercaron para separar a los protagonistas y evitar que la discusión pasara a mayores. El árbitro también intervino para controlar la situación.

El episodio se produjo cuando Universitario tenía la ventaja gracias al gol de Valera, quien había adelantado al cuadro crema en Matute. Finalmente, el primer tiempo terminó 1-0 a favor de la ‘U’, en un clásico que volvió a mostrar su habitual intensidad y que llegó al descanso con los ánimos encendidos entre los dos equipos.

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