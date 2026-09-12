Pavez y Valera se enfrascaron en una discusión en el Alianza Lima vs Universitario. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Pavez y Valera se enfrascaron en una discusión en el Alianza Lima vs Universitario. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Por Redacción EC

Los ánimos se encendieron en Matute antes del final del primer tiempo. A los 46 minutos del primer tiempo, con Universitario ganando 1-0 a Alianza Lima, Esteban Pavez y Alex Valera protagonizaron un fuerte cruce que terminó generando un conato de bronca entre los jugadores de ambos equipos.

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