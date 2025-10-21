Universitario logró un agónico triunfo 2-1 sobre Ayacucho FC que lo encaminó hacia el título del Torneo Clausura. Los cremas mantienen sus siete puntos de ventaja sobre Cusco FC, su principal escolta, y este jueves visitará a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. ¿Qué le falta a la U para ser tricampeón de la Liga 1? Acá lo explicamos.

Para empezar, Universitario suma 33 puntos y le restan por jugar cuatro partidos más. El equipo de Jorge Fossati se medirá contra Sporting Cristal (V), ADT (V), Deportivo Garcilaso (L) y Los Chankas (V). Son 12 puntos en juego, de los cuales solo necesita ganar seis para salir campeón nacional por tercera vez consecutivas.

Sucede que Cusco FC, segundo con 26 puntos y con cuatro partidos más por jugar, solo puede aspirar como máximo a lograr 38 unidades ganando todos sus duelos. Si la U (líder con 33 puntos) gana dos partidos más, será inalcanzable y asegurará el tricampeonato.

¿Qué pasa con Alianza Lima y Sporting Cristal?

Alianza Lima y Sporting Cristal tienen el panorama más difícil en el Torneo Clausura. Los blanquiazules, por ejemplo, tienen 24 puntos y solo tres partidos más por jugar. Como máximo, pueden alcanzar 33 unidades y quedarán fuera de la pelea si Universitario suma un punto en sus próximo partido.

Por su parte, Sporting Cristal suma 22 puntos y le resta jugar cinco partidos más. Como máximo, los celestes pueden alcanzar 37 unidades y necesita que Universitario no sume más de cuatro puntos en sus próximos compromisos. ¿Lo bueno? Que enfrentará a los cremas este jueves y necesita ganar sí o sí para seguir soñando.

Lo que falta por jugar:

Universitario Cusco FC Alianza Lima Sporting Cristal vs. Sporting Cristal (V) vs. Atlético Grau (L) vs. Melgar (L) vs. Universitario (L) vs. ADT (V) vs. Alianza UDH (V) vs. Los Chankas (V) vs. Los Chankas (L) vs. Garcilaso (L) vs. Sport Boys (L) vs. UTC (L) vs. C. Unidos (V) vs. Los Chankas (V) vs. Sport Huancayo (V) vs. Cienciano (L) vs. Atlético Grau (V)

¿Universitario puede dar la vuelta ante Cristal?

La respuesta es sí y solo hay un escenario: ganar. Si Universitario vence a Cristal y Cusco FC pierde ante Atlético Grau, los cremas le sacarán una ventaja de 10 puntos a los cusqueños a falta de tres partidos más por jugar (9 unidades en disputa) y serán inalcanzables. Darán la vuelta ante los celestes y sumarán un título nacional más a sus vitrinas.

Si empatan, matemáticamente todavía no pueden celebrar el campeonato. Y si pierden, sucederá lo mismo. Por eso, el partido contra Cristal es como una final para la U, que puede asegurar la corona de la Liga 1 con bastante anticipación.

