Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los Chankas cayó ante Deportivo Garcilaso en condición de local y quedó a tres puntos de Alianza Lima.
Los Chankas cayó ante Deportivo Garcilaso en condición de local y quedó a tres puntos de Alianza Lima.
Por Redacción EC

Este lunes 4 de mayo, Los Chankas cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Andahuaylas y se distanció tres puntos de Alianza Lima, actual líder en solitario del Torneo Apertura de la Liga 1.

MIRAR | Cómo era el Messi de 18 años tras su primer partido ante Perú: una entrevista del 2005 que retrata al campeón del mundo que hoy es un ‘rockstar’ en Miami

El duelo acabó con una trifulca entre jugadores de Los Chankas y Deportivo Garcilaso, en la que la policía tuvo que intervenir.

Pero no fue el único suceso violento que ocurrió. Intantes después, un sector de la hinchada de los ‘Guerreros’ encaró a los jugadores por perder dos partidos consecutivos.

Los futbolistas sortearon la reja que separaban a ambos grupos y no se amilanaron ante los reclamos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.