Este lunes 4 de mayo, Los Chankas cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Andahuaylas y se distanció tres puntos de Alianza Lima, actual líder en solitario del Torneo Apertura de la Liga 1.

El duelo acabó con una trifulca entre jugadores de Los Chankas y Deportivo Garcilaso, en la que la policía tuvo que intervenir.

Pero no fue el único suceso violento que ocurrió. Intantes después, un sector de la hinchada de los ‘Guerreros’ encaró a los jugadores por perder dos partidos consecutivos.

Los futbolistas sortearon la reja que separaban a ambos grupos y no se amilanaron ante los reclamos.