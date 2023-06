Este Torneo Clausura tendrá un nuevo invitado, el VAR llegó a tierras peruanas y tras meses de preparación por fin se implementará. Esta tecnología revolucionó el devenir del fútbol mundial y promete un desarrollo justo de la Liga 1 Betsson .

Los primeros partidos en los que se empleará esta modalidad serán: Cantolao vs. Sporting Cristal, Cienciano vs Universitario de Deportes y Alianza Lima vs Atlético Grau.

Y a un día del inicio del Torneo Clausura, la organización del torneo peruano, según el periodista Kevin Pacheco, ya habría designados los árbitros para estos tres encuentros que se encargarán del VAR.

Árbitros para la 1ra fecha del Clausura:



*Cantolao vs SC:

JP: Joel Alarcón

VAR: Edwin Ordóñez - J. Bossio



*Cienciano vs U:

JP: Fernando Legario

VAR: Diego Haro - V. Raez



*Alianza Lima vs Grau:

JP: Bruno Pérez

VAR: Michael Espinoza - J. Bossio@RPPDeportes pic.twitter.com/kLPOwH5osw — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) June 21, 2023