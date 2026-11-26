Miguel Araujo llamó la atención de los hinchas de Sporting Cristal luego de publicar un emotivo mensaje en sus redes sociales tras el cierre de la Liga 1 2026. El defensor nacional realizó un balance de la temporada, agradeció el esfuerzo de sus compañeros y trabajadores de la institución, y dedicó unas palabras especiales a la hinchada celeste.

El zaguero destacó las dificultades que afrontó el equipo durante el año, en el que Sporting Cristal también tuvo que competir en la Copa Libertadores. Aunque el conjunto rimense no consiguió el objetivo de luchar por el título nacional, el futbolista valoró el trabajo colectivo realizado a lo largo de la campaña.

A través de sus redes sociales, Araujo compartió una reflexión sobre lo que significó defender la camiseta celeste durante el 2026. El defensor recordó la exigencia de los compromisos internacionales y nacionales, además de las dificultades que tuvo que superar el plantel.

Miguel Araujo es uno de los jugadores inamovibles para Sporting Cristal. (FOTO: Sporting Cristal).

“Cada logro que obtuvimos este año, grande o pequeño, tiene sus etapas. Peleamos desde inicio de año Copa Libertadores, donde cada partido fue una final; no obstante, nos tocó batallar mucho”, escribió el futbolista.

Asimismo, el zaguero reconoció el compromiso de sus compañeros y de las personas que trabajan en diferentes áreas de la institución rimense.

“Quería felicitar a abrazar todos mis compañeros, staff cada trabajador de Rímac por su esfuerzo y su granito de arena”, expresó Araujo.

El mensaje de Miguel Araujo a los hinchas celestes

El defensor también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas celestes, especialmente por el respaldo que brindaron al equipo durante el tramo final de la temporada.

La hinchada acompañó al conjunto celeste en sus últimos compromisos, en los que necesitaba conseguir victorias para mantener sus posibilidades en la lucha por el campeonato nacional.

“A los hinchas por cerrar esta fase final como lo hicieron llenando el estadio y apoyando hasta el minuto final. Muchas gracias Sporting Cristal”, concluyó el futbolista.

¿Miguel Araujo se despide de Sporting Cristal?

La publicación del defensor generó interrogantes entre los hinchas sobre una posible despedida del club. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación de que Miguel Araujo vaya a dejar Sporting Cristal de cara a la próxima temporada.

De hecho, el propio futbolista se había referido a su situación contractual durante una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP el pasado septiembre. En aquella oportunidad, precisó que tenía un vínculo de tres años y medio con la institución y que todavía le restaban dos años y medio.

“Yo firmé por tres años y medio, llevo uno, me quedan dos y medio. Tengo contrato todavía con Cristal”, señaló.

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