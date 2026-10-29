Hernán Barcos se cruzó con Pablo Guede. Foto: Liga 1
Hernán Barcos se cruzó con Pablo Guede. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Un momento particular se vivió a los 67 minutos del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Hernán Barcos se acercó a Pablo Guede, su antiguo entrenador en el conjunto blanquiazul, mientras el juego estaba detenido por una falta. Ambos intercambiaron palabras en una escena que no pasó desapercibida en el estadio Alberto Gallardo.

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