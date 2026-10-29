Un momento particular se vivió a los 67 minutos del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Hernán Barcos se acercó a Pablo Guede, su antiguo entrenador en el conjunto blanquiazul, mientras el juego estaba detenido por una falta. Ambos intercambiaron palabras en una escena que no pasó desapercibida en el estadio Alberto Gallardo.

Aunque no se pudo conocer con exactitud qué se dijeron el delantero argentino y el técnico de Alianza Lima, las imágenes mostraron un diálogo intenso entre ambos.

Hernán Barcos se cruzó con Pablo Guede. Foto: Liga 1

Barcos y Guede se encontraron durante el partido

El cruce ocurrió cuando el árbitro había detenido las acciones. En ese momento, el atacante de Sporting Cristal se aproximó a la zona técnica para dirigirse a Guede, con quien coincidió durante su etapa en Alianza Lima.

El intercambio de palabras se produjo en medio de un partido de alta tensión, en el que ambos equipos buscaban sumar tres puntos importantes para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

¿QUÉ SE DIJERON GUEDE Y BARCOS? TREMENDO MOMENTO #Cristal 2-2 #Alianza 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/uhMcMKQKeU — L1MAX (@L1MAX_) October 29, 2026

Hernán Barcos fue ovacionado al salir del campo

Minutos después del episodio, Hernán Barcos dejó el terreno de juego tras ser sustituido. Su salida estuvo acompañada por el reconocimiento de los hinchas de Sporting Cristal, quienes se pusieron de pie para ovacionarlo.

El delantero argentino había sido protagonista del encuentro al marcar el gol del empate 2-2 a los 45 minutos del primer tiempo.

VIDEO RECOMENDADO