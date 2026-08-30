La dura crítica de Miguel Araujo a Catriel Cabellos tras derrota de Cristal.
La dura crítica de Miguel Araujo a Catriel Cabellos tras derrota de Cristal.
Por Redacción EC

Miguel Araujo no ocultó su molestia después de la derrota de Sporting Cristal por 1-0 ante Sport Boys, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El defensor apuntó contra la expulsión de Catriel Cabellos, una jugada que condicionó el partido y que, para el zaguero, terminó siendo determinante en la caída del equipo rimense.

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