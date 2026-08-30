Miguel Araujo no ocultó su molestia después de la derrota de Sporting Cristal por 1-0 ante Sport Boys, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El defensor apuntó contra la expulsión de Catriel Cabellos, una jugada que condicionó el partido y que, para el zaguero, terminó siendo determinante en la caída del equipo rimense.

Cabellos recibió inicialmente una tarjeta amarilla por un pisotón sobre Christian Cueva, pero el árbitro Augusto Menéndez fue llamado por el VAR para revisar la acción. Tras observar las imágenes, cambió su decisión y mostró la tarjeta roja al volante a los 41 minutos, dejando a Cristal con un hombre menos cuando todavía quedaba prácticamente todo el segundo tiempo por disputar.

Araujo consideró que se trató de una situación que no podía ocurrir en un partido de esta importancia. “Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá”, sostuvo el defensor, en referencia a la expulsión de su compañero. El zaguero dejó claro que la jugada terminó perjudicando directamente al equipo, que tuvo que afrontar gran parte del encuentro en inferioridad numérica.

🚨 DURÍSIMO MIGUEL ARAUJO CONTRA LA EXPULSIÓN DE CATRIEL CABELLOS.



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La molestia de Araujo también alcanzó al comando técnico encabezado por Roberto Mosquera. Según las declaraciones recogidas después del encuentro, el defensor dejó un mensaje contundente al ser consultado por la responsabilidad que debía asumir el futbolista tras la expulsión: “Se hará responsable de eso”. Sus palabras reflejaron la frustración de un plantel que venía de recuperar confianza tras golear 4-1 a Sport Huancayo por la Copa de la Liga.

La derrota tuvo además un peso especial porque Sport Boys volvió a vencer a Sporting Cristal después de 18 años. El conjunto rosado aprovechó la superioridad numérica y consiguió un triunfo por 1-0 que cortó una extensa racha sin derrotar a los celestes. Para Cristal, en cambio, la expulsión de Cabellos volvió a abrir un debate sobre los errores que el equipo no puede permitirse si pretende mantenerse en la pelea por el Clausura.