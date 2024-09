Sport Huancayo y Sporting Cristal se enfrentaron este sábado 14 de septiembre por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El ‘Rojo matador’ no pudo ante los rimenses que se llevaron 3 puntos importantes para meterse a la pelea del título.

Jean Deza, quien volvió a jugar de titular luego de muchos meses, tuvo un estreno especial, ya que anotó un golazo. Luego del partido, el jugador fue entrevistado por las cámaras de Liga 1 Max y esto fue lo que dijo: “Estos partidos, como sabemos todos, son partidos difíciles y si no matas a los equipos grandes, la terminas pagando y lamentablemente no lo terminamos de la mejor manera, ellos sacaron la jerarquía, los cambios que fueron muy importantes y bueno, se llevaron el triunfo y bien por ellos”.

“La verdad que después de mucho tiempo me he sentido muy bien, sé que voy a llegar a mi nivel, a mi prime como se dice y a seguir trabajando de la mejor manera. Agradecerles a mis compañeros, a la dirigencia, al comando técnico que me vienen apoyando”, agregó.

“Sabíamos al equipo que nos enfrentábamos, no los matamos, bueno, ellos tuvieron las ocasiones, pocas creo yo, pero fueron más efectivos y se llevaron el triunfo”, finalizó.