El defensor argentino se mostró muy agradecido con Néstor Gorosito por pensar en él para reforzar al plantel 2025.
Redacción EC
disputa los últimos encuentros de la temporada, con el objetivo de alcanzar el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026, y ya piensa también en la conformación de su plantel para la próxima temporada.

Uno de los futbolistas que aún no renueva con el plantel es el argentino Guillermo Enrique, quien expresó su deseo de permanecer en el club de La Victoria.

“Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme, pero son semanas complicadas porque no me quiero ir”, dijo el aguerrido defensor en declaraciones a la prensa.

“Siempre voy a estar agradecido al profe y a su comando técnico. Ellos me han salvado de cosas importantes”, añadió.

Alianza Lima se medirá este viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

