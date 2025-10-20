Néstor Gorosito seguirá al mando de Alianza Lima en la próxima temporada. Tras varias semanas de especulación sobre su continuidad, por quedar lejos del título de la Liga 1 Te Apuesto, finalmente se confirmó la noticia de su renovación.

Así lo dijo el propio estratega argentino, este lunes minutos previos al inicio de las acciones ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura.

“Ya firmé el contrato. La próxima semana se anunciará”, dijo en declaraciones a L1 Max.

Los blanquiazules agotan, en las jornadas finales del campeonato, sus últimas chances de ganar el segundo torneo del año y forzar unas finales, las mismas que se ven poco probables por la ventaja de Universitario.

Lo cierto es que, de no ganar el título nacional, dependé de sí mismo para culminar la temporada en el segundo lugar de la tabla acumulada, y así asegurar su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

