Carlos Desio alza la voz por las polémicas arbitrales y deja reflexión en medio de los reclamos en la Liga 1. Foto: Sport Boys
Carlos Desio alza la voz por las polémicas arbitrales y deja reflexión en medio de los reclamos en la Liga 1. Foto: Sport Boys
Por Redacción EC

El debate por las decisiones arbitrales en la Liga 1 continúa generando reacciones entre entrenadores y futbolistas. Esta vez fue Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, quien dejó una reflexión sobre los reclamos que se producen durante el campeonato peruano y cuestionó la postura de algunos protagonistas cuando consideran que las decisiones de los jueces los perjudican.

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