El debate por las decisiones arbitrales en la Liga 1 continúa generando reacciones entre entrenadores y futbolistas. Esta vez fue Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, quien dejó una reflexión sobre los reclamos que se producen durante el campeonato peruano y cuestionó la postura de algunos protagonistas cuando consideran que las decisiones de los jueces los perjudican.

“Se quejan cuando los árbitros juegan en contra, pero cuando es a favor solo hablan de lo bien que jugó su equipo y ya. Hay que saber reconocer cuando uno juega bien o mal”, manifestó el entrenador argentino en Fútbol Como Cancha de RPP.

Aunque Desio no mencionó nombres ni equipos en particular, sus declaraciones llegan en medio de una serie de controversias arbitrales que han protagonizado diferentes clubes de la Liga 1 durante las últimas semanas. Entrenadores y futbolistas de distintos equipos han expresado públicamente su disconformidad con determinadas decisiones de los jueces y el funcionamiento del VAR.

Uno de los casos más comentados fue el de Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, quien cuestionó el videoarbitraje después del triunfo por 2-1 ante Cusco FC, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El estratega mostró su molestia por la anulación de un gol de Kevin Quevedo y dejó una frase que generó repercusiones.

“Yo puedo entender por una parte que no quieren que salgamos campeones y quieran que haya una final, pero no busquen por donde no hay”, expresó el técnico argentino.

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Otro episodio tuvo como protagonista a Miguel Ángel Rondelli, entrenador de Melgar, quien cuestionó el arbitraje después del empate 2-2 frente a Universitario en el estadio Monumental. Sus declaraciones, junto con las de Guede, motivaron que la Liga 1 aclarara que no existía ningún procedimiento disciplinario abierto contra ambos entrenadores.

También hubo reclamos desde el propio Sport Boys. Después de la derrota por 2-0 ante Juan Pablo II, el capitán rosado Jostin Alarcón criticó al árbitro Jordi Espinoza por una falta cobrada en la jugada previa al primer gol del equipo rival.

“Me parece injusto, el árbitro inclinó mucho la cancha para ellos. Es un árbitro FIFA, los simples toques no es foul, en ningún lado. El primer gol no es foul”, manifestó el futbolista.

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Más recientemente, el pasado 25 de octubre, Alianza Lima reclamó dos posibles penales durante el primer tiempo de su encuentro ante CD Moquegua. Las decisiones de Edwin Ordóñez generaron protestas de los jugadores blanquiazules. El partido también estuvo marcado por problemas técnicos en el sistema VAR.

Zambrano también cuestionó el arbitraje antes de enfrentar a Universitario

Las declaraciones de Desio coinciden con otro pronunciamiento desde Sport Boys. Este martes 3 de noviembre, Carlos Zambrano se refirió a las recientes controversias arbitrales que involucran a Universitario y cuestionó dos acciones protagonizadas por jugadores del conjunto crema.

El defensor consideró que Gianluca Lapadula debió recibir una tarjeta roja por una acción durante el partido ante Atlético Grau. También recordó una jugada anterior de Alex Valera que, desde su perspectiva, merecía la misma sanción.

Carlos Zambrano y su advertencia a Lapadula antes del Boys vs. Universitario. Foto: Liga 1

“Lamentablemente, una vez más creo que parece como que sí estuvieran favoreciendo a la ‘U’”, sostuvo el zaguero en declaraciones a Trivu TV. Zambrano también afirmó: “Casi nunca lo han perjudicado a la ‘U’. O sea, todas las acciones dudosas han sido a favor de la ‘U’”.

¿Cuándo juega Sport Boys contra Universitario?

Sport Boys tendrá una exigente prueba en su próximo compromiso, pues enfrentará a Universitario de Deportes este miércoles 4 de noviembre, por un partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Ate, desde las 8:30 p. m. (hora peruana), con el arbitraje de Micke Palomino Huaminí.

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