Parecía que los guantes ya estaban guardados, pero Ronald “Banana” Ruiz decidió volver al fútbol. El experimentado arquero peruano tendrá una inesperada nueva etapa profesional en España, donde no solo retomará su carrera bajo los tres palos, sino que también asumirá un desafío como entrenador.

Ruiz fue anunciado como nuevo arquero del CD Azuqueca, club que compite en la quinta categoría del fútbol español. Además, será el DT oficial del CD Imperial, de la novena división, luego de que Jair Yglesias declinara continuar en el cargo por motivos personales.

Ronald “Banana” Ruiz vuelve del retiro

El regreso del arquero resulta llamativo porque en 2025 había decidido poner punto final a su carrera como futbolista profesional.

Todo hacía indicar que aquella decisión marcaría el cierre de una extensa trayectoria en el fútbol peruano. Sin embargo, Ruiz encontró una nueva oportunidad en España y decidió volver a ponerse los guantes.

El Azuqueca confirmó su incorporación y destacó la experiencia que el guardameta acumuló durante sus años en el fútbol profesional peruano.

“El portero peruano, con pasado en primera división en su país y una amplia trayectoria, se suma a nuestro equipo para aportarnos toda su experiencia bajo palos”, señaló el club español al anunciar su fichaje.

El inesperado regreso de “Banana” Ruiz: salió del retiro y ahora jugará en Europa. Foto: Instagram

De arquero a entrenador: tendrá doble función

La nueva aventura de “Banana” Ruiz no se limitará a defender el arco del Azuqueca.

El experimentado futbolista también asumirá como entrenador del CD Imperial, equipo que participa en la novena división española. La oportunidad surgió después de la declinación de Jair Yglesias por motivos personales.

Así, Ruiz tendrá una particular doble función dentro del fútbol español: continuará activo como arquero y, al mismo tiempo, tendrá la responsabilidad de dirigir a otro equipo.

Una extensa carrera en el fútbol peruano

Antes de emprender esta nueva aventura en Europa, Ronald Ruiz construyó una extensa trayectoria en el fútbol peruano.

El arquero defendió las camisetas de clubes como Deportivo Municipal, Pacífico FC, Unión Comercio, Real Garcilaso, Comerciantes Unidos, Carlos Stein y Atlético Grau, entre otras instituciones.

También consiguió dos ascensos durante su carrera. Uno de ellos lo logró con Pacífico FC y el otro con Atlético Grau, dos de los momentos más importantes de su recorrido profesional.

Ahora, después de haber anunciado su retiro, tendrá la oportunidad de continuar su historia futbolística lejos del Perú.