Alianza Lima venció por la mínima (1-0) a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. A pesar de los tres puntos, no todo es felicidad den tienda blanquiazul. Renzo Garcés tuvo que ser sustituido tras recibir un golpe en la nariz.

En un duelo con Neri Bandiera, el defensor de Alianza Lima se llevó la peor parte. Garcés comenzó a sangrar por la nariz y tuvo que recibir atención médica.

Pablo Guede, entrenador de los ‘íntimos’ reveló que Renzo quería seguir jugando, pero recibió una alarmante advertencia de los doctores, por lo que decidió cambiarlo de inmediato.

“Se rompió la nariz, es increíble. Todavía no hablé, creo que no. Él quería seguir jugando, pero el doctor me dijo que si volvía a recibir un golpe ahí, se le metía la nariz e ahí sí iba a necesitar operación, por eso lo saqué”, reveló Guede.

El tiempo de recuperación del zaguero central aún no está definido, pero todo hace indicar que no necesitará una operación.