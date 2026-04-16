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Sporting Cristal visita Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores, este jueves 16 de abril, desde el Estadio Maracaná. Con el 1 a 1 en el marcador, los ‘celestes’ se aferran al resultado con uñas y dientes.
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Sobre el minuto 65, Diego Enríquez salvó con una felina atajada el arco ‘celeste’, inmediatamente después la jugada continuó y Allan metió el centro rasante, no obstante, apareció Lutiger para mandar el balón al tiro de esquina.