No se jugará. El Comercio pudo conocer que el partido entre Alianza Lima vs. César Vallejo, válido por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023, se suspendió. Ambas escuadras se iban a enfrentar este sábado 25 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Fuentes oficiales al conjunto ‘Poeta’ le contaron a El Comercio que fueron notificados de la suspensión del compromiso contra los blanquiazules antes de viajar de Trujillo a Lima.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó esta información con la publicación del siguiente comunicado en sus redes sociales.

Comunicado de la Federación Peruana de Fútbol sobre el partido de Alianza Lima vs. César Vallejo. (Foto: FPF)

Tercera suspensión en la fecha 6

Cabe recordar que, previamente, la FPF también anunció la suspensión de los cotejos de Deportivo Binacional vs. Sporting Cristal y de FBC Melgar vs. Sport Boys. Esto porque los clubes que iban a jugar en condición de local no permitirían la transmisión de las acciones por la señal de Liga 1 Max de DIRECTV Sports.