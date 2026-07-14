Fernando Cabada desmiente la salida de Pablo Guede y pone fin a los rumores en Alianza Lima. Foto: @MarcoQuilca_06
Fernando Cabada desmiente la salida de Pablo Guede y pone fin a los rumores en Alianza Lima. Foto: @MarcoQuilca_06
Por Redacción EC

El futuro de Pablo Guede en Alianza Lima fue uno de los temas más comentados en los últimos días, luego de que diversos medios y versiones difundidas en redes sociales señalaran que el entrenador podría dejar el cargo tras el cierre del Torneo Apertura y en la antesala del inicio del Clausura 2026.

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