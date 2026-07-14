El futuro de Pablo Guede en Alianza Lima fue uno de los temas más comentados en los últimos días, luego de que diversos medios y versiones difundidas en redes sociales señalaran que el entrenador podría dejar el cargo tras el cierre del Torneo Apertura y en la antesala del inicio del Clausura 2026.

Ante este escenario, el gerente general del club, Fernando Cabada, salió al frente para fijar la posición oficial de la institución y descartar, por el momento, cualquier decisión sobre un cambio en el banquillo blanquiazul.

Pablo Guede llegó este año a Alianza Lima y ganó el Torneo Apertura. (Foto: AFP)

Fernando Cabada: “No tengo ninguna carta de renuncia de Pablo”

Cabada fue enfático al señalar que, hasta la fecha, Alianza Lima no ha recibido ninguna comunicación formal por parte del entrenador ni del área deportiva sobre una eventual salida.

“Oficialmente no hay nada, todo lo que digan son especulaciones. No tengo ninguna carta de renuncia de Pablo (Guede), el área deportiva no me ha comunicado la renuncia, por lo cual, cualquiera cosa al respecto son solo especulaciones y morbo en algunos casos”, dijo en conferencia con los medios.

Fernando Cabada, hasta hoy gerente general de Alianza Lima, confirma que Pablo Guede seguirá siendo el técnico de Alianza Lima. @dt_elcomercio pic.twitter.com/vG7eoPn7R0 — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) July 14, 2026

Con estas declaraciones, el directivo dejó claro que Guede continúa siendo el director técnico de Alianza Lima y que cualquier información distinta carece de carácter oficial.

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