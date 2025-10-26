En medio de los festejos por el inminente tricampeonato de Universitario de Deportes, Sebastián Britos se fue expulsado en el triunfo 2-1 ante ADT en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

A los 89 minutos, el portero uruguayo vio la tarjeta roja. En primera instancia, el guardameta se demoró más de la cuenta para sacar una falta, por lo que el árbitro Kevin Ortega decidió apercibirlo de manera verbal; sin embargo, al no hacerle caso, le sacó la tarjeta amarilla.

De inmediato, Ortega sorprendió a todos al expulsar a Britos aduciendo unos gestos que le habría hecho el arquero charrúa.

Pese a ese momento, Universitario venció 2-1 a ADT en Tarma, ganó el Torneo Clausura y, tras haber obtenido también el Apertura, se proclamó tricampeón nacional.

*************

