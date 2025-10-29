Sebastián Britos quedará en la historia de Universitario como el portero de su segundo tricampeonato y valora este logro histórico, pese a que considera que muchos no lo hacen.
LEE TAMBIÉN: Winston Reátegui sobre expulsión de Sebastián Britos: “Los gestos se pueden sancionar. Kevin Ortega ve que lo está insultando” | VIDEO
“Nos han bajado el precio constantemente y lo hemos demostrado a lo largo y ancho del país”, dijo el experimentado futbolista uruguayo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“No es poca cosa lograr tres campeonatos seguidos y más compitiendo a nivel internacional”, añadió.
MIRA: Fabián Bustos califica de “error” su decisión de salir de Universitario a mitad de temporada | VIDEO
Como se recuerda, llegó a inicios de 2024 y ha alcanzado su segundo campeonato nacional con los cremas.
El último domingo, en el triunfo en Tarma ante ADT, Britos fue expulsado por un gesto que el árbitro Kevin Ortega consideró ofensivo.
Cabe mencionar que, en su reemplazo, ingresó el golero Miguel Vargas, quien atajará en el próximos partidos de los cremas ante Deportivo Garcilaso.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC