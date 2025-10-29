El arquero de Universitario destacó el tercer título nacional consecutivo, pese a competir también a nivel internacional.
quedará en la historia de como el portero de su segundo tricampeonato y valora este logro histórico, pese a que considera que muchos no lo hacen.

“Nos han bajado el precio constantemente y lo hemos demostrado a lo largo y ancho del país”, dijo el experimentado futbolista uruguayo.

“No es poca cosa lograr tres campeonatos seguidos y más compitiendo a nivel internacional”, añadió.

Como se recuerda, llegó a inicios de 2024 y ha alcanzado su segundo campeonato nacional con los cremas.

El último domingo, en el triunfo en Tarma ante ADT, Britos fue expulsado por un gesto que el árbitro Kevin Ortega consideró ofensivo.

Cabe mencionar que, en su reemplazo, ingresó el golero Miguel Vargas, quien atajará en el próximos partidos de los cremas ante Deportivo Garcilaso.

