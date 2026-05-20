El exarquero de Universitario de Deportes, Sebastián Britos, volvió a referirse a su etapa en el cuadro crema y dejó una declaración que no pasó desapercibida entre los hinchas merengues. En diálogo con L1 Max, el guardameta uruguayo confesó que aún siente un vínculo especial con el club de Ate y reconoció que le hubiera gustado permanecer más tiempo en la institución.

Britos aseguró que su salida del club fue un momento difícil, ya que sentía que todavía tenía mucho por aportar dentro del plantel crema. “Me hubiese gustado quedarme más tiempo en la ‘U’. Había ganado cuatro torneos cortos y estaba invicto en los clásicos. Me dolió y me costó porque yo tenía la energía para seguir en el club. Siento que no fue un ciclo cerrado en Universitario”, manifestó el arquero uruguayo.

Sebastián Britos, con 17 vallas invictas en 2025, es el Mejor arquero del año.

Reencuentro con el plantel crema

Britos también reveló la emoción que sintió al reencontrarse con sus excompañeros y volver a coincidir con integrantes del plantel de Universitario. “Estaba ansioso por verlos y también quería reencontrarme con mis antiguos compañeros”, señaló el exportero crema durante la entrevista.

Durante la conversación, Sebastián Britos también dedicó palabras de reconocimiento a Miguel Vargas, actual arquero crema. “Lo que me puso contento fue cuando comenzó a tapar Miguel Vargas. Es un buen tipo y un gran compañero”, comentó el guardameta uruguayo.

“A Universitario nunca lo puedes dar por muerto”

Pese al irregular presente que atraviesa Universitario este 2026, Britos mostró confianza en la capacidad de reacción del equipo. “Es cierto que el momento de la ‘U’ no es bueno, pero todavía le queda tiempo. A Universitario nunca lo puedes dar por muerto”, concluyó.

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