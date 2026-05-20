Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sebastián Britos. (Foto: Liga 1)
Sebastián Britos. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

El exarquero de Universitario de Deportes, Sebastián Britos, volvió a referirse a su etapa en el cuadro crema y dejó una declaración que no pasó desapercibida entre los hinchas merengues. En diálogo con L1 Max, el guardameta uruguayo confesó que aún siente un vínculo especial con el club de Ate y reconoció que le hubiera gustado permanecer más tiempo en la institución.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.