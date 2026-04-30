El capitán de Nacional, Sebastián Coates, analizó la derrota 4-2 ante Universitario de Deportes por la Copa Libertadores y apuntó directamente al arbitraje como un factor determinante en el resultado. El defensor uruguayo lamentó la caída, pero no ocultó su malestar por lo ocurrido durante el encuentro en Lima.

Uno de los momentos más discutidos fue una fuerte falta de Caín Fara que, según Coates, debió ser sancionada con tarjeta roja. “Para mí sí es roja clara. Increíblemente, con el VAR y todo, no lo expulsó”, expresó, dejando en evidencia su desacuerdo con la decisión del juez.

El zaguero también cuestionó la disparidad de criterios a lo largo del partido. “Después expulsa a Lucas en una falta que para mí no llega a tocarlo. Ellos hicieron muchas faltas y no sacaba amarilla, pero a nosotros en la primera sí”, afirmó, señalando que estas decisiones influyeron en el desarrollo del juego y en el ánimo del equipo.

Finalmente, Coates reconoció errores propios, aunque insistió en que el contexto fue adverso. “Es muy difícil cuando ves que está todo en contra… es complicado jugar así”, sostuvo. Además, criticó la actitud del árbitro, indicando que fue “muy prepotente” y que no permitió el diálogo en ningún momento, lo que aumentó la frustración del plantel durante el compromiso.