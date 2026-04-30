Por Redacción EC

El capitán de Nacional, Sebastián Coates, analizó la derrota 4-2 ante Universitario de Deportes por la Copa Libertadores y apuntó directamente al arbitraje como un factor determinante en el resultado. El defensor uruguayo lamentó la caída, pero no ocultó su malestar por lo ocurrido durante el encuentro en Lima.

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