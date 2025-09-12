Escucha la noticia
Sebastián Lozada, el peruano que sí fue a un Mundial y lo ganó: el 'genio' matemático de 17 años que juega de defensa y quiere estudiar en el MIT
Para ir al colegio utilizaba tres medios de transporte e invertía cuatro horas al día de lunes a sábado. Una mototaxi, el tren y una combi resuelven a diario la distancia entre su casa en Villa El Salvador y sus estudios en Jesús María. Apenas se levanta, casi ganándole al amanecer, mientras se cambia, desayuna y resiste el agotador viaje, a sus 17 años su mente intenta resolver cómo expandir una ONG que creó para dar enseñanza gratuita a niños de escasos recursos, repasa cómo mejorar su técnica en el tenis de mesa y agenda sus prácticas de fútbol donde -dice- es un buen defensa. Y de paso, tras coronarse campeón mundial de matemáticas en Alemania, resuelve cómo es que llegará a estudiar ingeniería mecatrónica o ingeniería aeroespacial en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Nada menos.