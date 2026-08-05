La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó la programación arbitral para la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 2026 y confirmó a Sebastián Lozano como el juez principal del duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

El partido se jugará este viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental, donde Universitario buscará sumar tres puntos ante uno de sus principales rivales del campeonato peruano.

Sebastián Lozano será el encargado de impartir justicia en un encuentro que promete alta intensidad por la importancia de ambos equipos en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura.

La terna arbitral para el Universitario vs. Sporting Cristal quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Sebastián Lozano

Primer asistente: Stephen Atoche

Segundo asistente: José Castillo

VAR: Jordi Espinoza

El duelo entre Universitario y Sporting Cristal es uno de los partidos más esperados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, debido a la histórica rivalidad entre ambos clubes y la pelea por los objetivos de la temporada.