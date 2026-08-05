Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó la programación arbitral para la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 2026 y confirmó a Sebastián Lozano como el juez principal del duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

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