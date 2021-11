Baja sensible en Sport Boys. Uno de los mejores jugadores del plantel rosada en el 2021 no seguirá para la temporada 2022 por órdenes del comando técnico. Se trata de Sebastián Penco, ariete argentino de 38 años. Según informó el propio jugador en sus redes sociales, se comunicó con el Director Deportivo para conocer su situación de cara al 2022 y este le informó que el entrenador “no lo tiene en sus planes para la próxima temporada.

Uno de los extranjeros más queridos en el Callao es Sebastián Penco. La ‘Motoneta’ se ganó a los hinchas en base a goles y buenos desempeños, tanto en el 2020, cuando ayudó a salvar del descenso al Sport Boys, como en 2021, ayudando al cuadro ‘Rosado’ a clasificar a la Copa Sudamericana.

Mediante sus redes sociales, el argentino escribió lo siguiente: “Con mucha pena quería despedirme de toda la gente rosada. Fueron 2 años y medio de muchas emociones, pero felices porque siempre pudimos lograr los objetivos que nos propusimos. Hace 2 días me comunique con el director deportivo para saber si iban a contar conmigo esta temporada y me respondió que el DT esta buscando otras opciones”.

Sebastián Penco marcó el gol de la clasificación para Sport Boys. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

Luego prosiguió: “La verdad no me lo esperaba, pero así es el fútbol y no siempre las decisiones dependen de uno. Ahora a seguir siempre para adelante con la frente en alto y buscar nuevos caminos”.

El delantero no olvidó a la hinchada y le envió un mensaje de agradecimiento: “Agradecer al club Sport Boys por abrirme las puertas y dejarme ser parte de su historia. Me voy feliz como el 4to extranjero con mas goles en el cub y un montón de lindos recuerdos. Pero agradecer en especial a los hinchas que siempre estuvieron en cada momento dando su apoyo, nunca olviden que la grandeza de un club la hace su gente y ustedes son gigantes”.

El mensaje de despedida de Sebastián Penco

