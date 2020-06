Sebastián Penco llegó la temporada pasada a Sport Boys y fue pieza clave en la lucha por no descender. El argentino es consciente que se ganó el cariño de la hinchada con sus goles y sabe que la exigencia es fuerte en el equipo. En entrevista con ESPN, habló sobre el apoyo del hincha y también contó el origen de su peculiar celebración haciendo como una moto.

El equipo rosado ya cuenta los días para volver a los entrenamientos y Penco cuenta que tiene respaldo de la gente, pero no se duerme en sus laureles: “El hincha se encariñó conmigo. Es importante tener el respaldo de la gente, siempre con la obligación de exigirte”, contó en la entrevista.

Sobre su celebración, contó que se originó hace 13 años como una forma de publicidad al cuñado de un amigo. Al pasar el tiempo se quedó y es una característica para él en cada gol que anota con cualquier camiseta que vistió.

“El festejo de la moto empezó en 2007 cuando estaba en un equipo de Argentina llamado Almirante Brown. Se me acercó un amigo que tenía un cuñado con un negocio de motos y por cada festejo con una moto me iba a dar 100 pesos argentinos. Es así como quedó, el festejo siempre fue el mismo. Lo más importante es hacer el gol. Fueron 10 goles y no cobré nada más”, contó entre risas.

MÁS EN DT...