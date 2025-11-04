Cada vez falta menos para los amistosos de la selección peruana ante Chile y Rusia de noviembre y una de las ausencias será Luis Advíncula, lateral derecho de Boca Juniors. Por su parte, el ‘Rayo’ fue consultado sobre Manuel Barreto, el actual entrenador interino de la ‘bicolor’.

“Vi que lo pusieron al profe, yo no tengo el gusto de conocerlo, obviamente sé quién es. No tengo el gusto de hablar con él”, indicó Advíncula en una entrevista con Jefferson Farfán y Robero Guizasola en Enfocados.

Luis Advíncula suma dos goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Asimismo, Advíncula agregó: “Creo que todos los que llegan a la selección van a llegar a sumar porque no creo que lleguen con otra intención. Todos los que van, sean dirigentes, entrenadores o jugadores, llegan a sumar. Si lo han puesto de entrenador es porque le ven potencial y porque va a venir a sumar”.

En tanto al momento en que se encuentra la ‘bicolor’ en la actualidad, el ‘Rayo’ sostuvo: “Estamos en un proceso de reestructuración en la selección, el recambio no puede ser de una”.

Luis Advíncula fue titular en los tres partidos de Boca Juniors en el Mundial de Clubes.

Advíncula sobre su futuro

Asimismo, además de la selección peruana, el lateral derecho de 35 años también habló sobre sus planes a futuro y la posibilidad de que se retire o no del fútbol profesional: “Yo voy al día a día. No te puedo decir en un futuro, ya dije lo que pienso de la selección y siempre voy a estar cuando me necesiten”.

En tanto a lo personal, agregó: “No he pensado en el retiro del fútbol ni he pensado en el retiro de la selección. Sé que esta cerca, ya no tengo 25″. Cabe recordar que Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026.