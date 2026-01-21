Sekou Gassama, delantero hispano-senegalés, ya está en Lima para unirse finalmente a la pretemporada de Universitario de Deportes bajo la dirección técnica de Javier Rabanal. El atacante arribó a la capital peruana la mañana del 21 de enero, tras unas semanas fuera por una licencia debido a asuntos personales, lo que retrasó su integración al resto del plantel crema.

Su llegada había sido anunciada en diciembre pasado, pero Gassama no pudo comenzar los entrenamientos junto a sus compañeros por motivos familiares, lo que incluso provocó que no fuese incluido inicialmente en la lista de dorsales del equipo para la temporada 2026. Esto generó dudas entre los seguidores sobre su estado físico y su disponibilidad para afrontar la exigente campaña que se avecina.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

🐆✅ ¡LLEGÓ SEKOU GASSAMA! El senegalés-español ya está en Lima para unirse a la pretemporada de Universitario de Deportes. pic.twitter.com/asOmnu6vh7 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 21, 2026

A pesar de estas interrogantes, en Universitario mantienen confianza en el potencial del nuevo “9” crema. Su exentrenador lo ha descrito como un jugador fuerte en el área y con buen remate, atributos que podrían resultar claves en el esquema ofensivo si logra adaptarse rápidamente al ritmo competitivo después de varios meses sin actividad.

Además, figuras del plantel como Edison Flores han manifestado ilusión por su incorporación, esperando que Gassama llegue con hambre de triunfos y pueda aportar goles para los objetivos del club en la Liga 1 2026 y en los compromisos amistosos como la “Noche Crema”, donde se presentará oficialmente ante la hinchada.