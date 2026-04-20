Un episodio poco común se vivió hoy cuando el delantero Sekou Gassama fue sorprendido por hinchas que viajaron desde Francia exclusivamente para verlo. El atacante de Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado en lo deportivo, pero recibió una muestra de apoyo que no pasó desapercibida en el Aeropuerto de Lima.

El futbolista regresaba tras la derrota frente a FBC Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura, cuando se encontró con una hincha que lo esperaba con una pancarta y la bandera de Senegal. El gesto llamó la atención de los presentes y la prensa.

La mujer, que llegó desde Francia junto a otro acompañante, explicó el motivo de su viaje: “Estamos muy contentos de ver a Sekou Gassama, que es un jugador español-senegalés y bueno, por eso hemos venido a verlo, a darle la bienvenida y sé que vamos a ir a verlo al partido en el Monumental”, declaró.

Además, envió un mensaje de aliento en medio de las críticas por su bajo rendimiento: “Que tiene que seguir con su mentalidad y que para adelante nomás”, agregó.

La reacción de Gassama

Minutos después, Sekou Gassama apareció en la zona de llegadas y no pudo ocultar su sorpresa. Visiblemente emocionado, se acercó, agradeció el gesto y expresó en francés su gratitud.

La reacción de Sekou Gassama, delantero de Universitario de Deportes, al cruzarse con dos fanáticos que viajaron desde Francia para darle su apoyo.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/d9RoO5JkKQ — Raúl Chávez (@raulchavezpa) April 20, 2026

Tras intercambiar algunas palabras y compartir el momento con sus seguidores, el delantero continuó su camino junto a ellos.

Más allá del singular episodio, la actualidad del atacante en Universitario de Deportes no es la mejor. Su rendimiento no ha logrado convencer ni a la directiva ni a los hinchas, y todo indica que podría dejar el club al finalizar el Torneo Apertura.

El delantero de 30 años llegó con expectativas, pero su participación ha sido limitada: apenas ha sumado 101 minutos en dos partidos. Además, su tardía incorporación a la pretemporada marcó un inicio irregular que terminó afectando su continuidad en el equipo.

VIDEO RECOMENDADO