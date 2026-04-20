Resumen

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Sekou Gassama llegó a Lima tras la derrota contra Melga y recibió un curioso apoyo de hinchas de Universitario. Foto: X/Raúl Chávez
Sekou Gassama llegó a Lima tras la derrota contra Melga y recibió un curioso apoyo de hinchas de Universitario. Foto: X/Raúl Chávez
Por Redacción EC

Un episodio poco común se vivió hoy cuando el delantero Sekou Gassama fue sorprendido por hinchas que viajaron desde Francia exclusivamente para verlo. El atacante de Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado en lo deportivo, pero recibió una muestra de apoyo que no pasó desapercibida en el Aeropuerto de Lima.

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