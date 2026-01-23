Sekou Gassama ya vive sus primeros días como jugador de Universitario y no ocultó su entusiasmo por vestir la camiseta crema. El delantero expresó su satisfacción por integrarse al plantel merengue y anticipó lo que será su estreno ante la hinchada en la tradicional Noche Crema, programada para este sábado 24.

“Muy contento. Mañana va a ser un día especial para nosotros y para la gente. Será el primer contacto entre el jugador y la afición, y estoy contentísimo de poder vivirlo en primera persona”, señaló el atacante, quien espera sentir de cerca el respaldo del público en el Monumental.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El futbolista también fue sincero al referirse a su actualidad física, tras varios meses sin competencia oficial. Reconoció que atravesó un tema personal que lo alejó de las canchas, pero aseguró llegar con ilusión renovada. “Es verdad que llevo tiempo sin competir, pero al iniciar el 2026 pude solucionar todo con el club. Vengo con muchas ganas y confianza en que, con trabajo y partidos, recuperaré el ritmo que necesito”, explicó.

Gassama confía en estar disponible en el menor tiempo posible y destacó el apoyo que recibe en el día a día. “Me siento bien. Tengo la base del entrenamiento, aunque todavía falta el ritmo de juego y el contacto. Estoy tranquilo porque los compañeros, el cuerpo técnico y todos en el club me están ayudando. Espero ponerme a punto pronto para aportar al equipo”, añadió.

Asimismo, valoró las palabras del técnico Javier Rabanal, quien mostró confianza en sus condiciones. “Es importante sentir que el míster apuesta por ti. Cuando aparece una oportunidad así, no hay mucho que pensar. Estoy muy agradecido por esta nueva chance y con muchas ganas de disfrutar de esta afición y de este estadio”, sostuvo.

Por último, el delantero describió el perfil que buscará mostrar en el campo. “Quiero devolver la confianza con trabajo. Me considero un ‘9’ fuerte, de buen juego aéreo y con hambre de gol. Sé que el delantero vive del gol, pero también quiero ayudar en todo, sacrificándome por el equipo para que la gente se sienta contenta con mi entrega”, concluyó.