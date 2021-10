La selección peruana recibirá a Chile el próximo 07 de octubre en el Estadio Nacional de Lima por la undécima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Martín Lasarte confirmó que Eduardo Vargas será una baja sensible para el ‘Clásico del Pacífico’ por lesión.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, confirmó en conversación con TNT que Vargas está descartado para esta fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. ‘Turboman’ se convierte en la tercera baja de Chile para el choque con la selección peruana: Arturo Vidal (suspendido) y Eugenio Mena (lesión).

“Lamentablemente la lesión de Edu es grave y complicada y lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos tres partidos. Sería un milagro pero la lesión de esguince de tobillo que tiene es muy complicada”, aseguró. Acto seguido agregó: “lo lamentamos porque lo que necesitamos son goles y Edu tiene goles”.

Anuncio oficial

A través de un comunicado de prensa, la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el Cuerpo Médico de La Roja liberó a Eduardo Vargas y Bastián Yáñez de la convocatoria para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

El reporte médico señala que la baja de Vargas es producto de “un traumatismo en el tobillo derecho, ocasionado el día 28 de septiembre durante el partido por las semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras”. Mientras que Yáñez sufre “una lesión de músculo aponeurotica de soleo derecho” y su periodo de recuperación supera la convocatoria de Chile.

Clásico de bajas

La selección peruana continúa con sus entrenamientos en la Videna y hoy se sumó André Carrillo, quien podría perderse el ‘Clásico del Pacífico’ por lesión. La ‘Culebra’, es sin lugar a dudas, la baja más sensible para la Bicolor, pues aqueja un dolor en la espalda, pero se espera que reaparezca para el tercer partido.

Otro de los que no estará en el ‘Clásico del Pacífico’ es Christofer Gonzales, pues quedó suspendido al ver la tarjeta amarilla ante Brasil. ‘Canchita’ forma parte de la lista de convocados para esta fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 y estaría disponible para los duelos contra Bolivia y Argentina.

