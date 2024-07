Aunque la estancia de Néstor Lorenzo en Arequipa fue breve, dejó una marca imborrable en la ciudad y en el corazón de los hinchas rojinegros. Fue allí donde se sembraron las semillas del éxito que hoy cosecha al mando de la Selección Colombia. El Comercio se adentró en la trayectoria de Lorenzo en la Ciudad Blanca para descubrir la fórmula del éxito que hoy hace vibrar a 52 millones de habitantes en tierras cafeteras.

El invicto de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Torneo Resultado Amistoso Colombia 4-1 Guatemala Amistoso México 2-3 Colombia Amistoso Colombia 2-0 Paraguay Amistoso Estados Unidos 0-0 Colombia Amistoso Corea del Sur 2-2 Colombia Amistoso Japón 1-2 Colombia Amistoso Colombia 1-0 Iraq Amistoso Alemania 0-2 Colombia Eliminatorias 2026 Colombia 1-0 Venezuela Eliminatorias 2026 Chile 0-0 Colombia Eliminatorias 2026 Colombia 2-2 Uruguay Eliminatorias 2026 Ecuador 0-0 Colombia Eliminatorias 2026 Colombia 2-1 Brasil Eliminatorias 2026 Paraguay 0-1 Colombia Amistoso Colombia 1-0 Venezuela Amistoso México 2-3 Colombia Amistoso España 0-1 Colombia Amistoso Rumania 2-3 Colombia Amistoso Estados Unidos 1-5 Colombia Amistoso Colombia 3-0 Bolivia Copa América Colombia 2-1 Paraguay Copa América Colombia 3-0 Costa Rica Copa América Colombia 1-1 Brasil

Ambiente positivo

Michel Rasmussen guarda un profundo agradecimiento y respeto por Néstor Lorenzo, quien fue su entrenador en la temporada 2021. Más allá de las enseñanzas futbolísticas, Rasmussen destaca la personalidad contagiosa de Lorenzo, quien transmitía felicidad y confianza antes de cada entrenamiento, motivando a todos los jugadores, especialmente a aquellos como él que no eran titulares indiscutibles.

“Siempre estaba feliz y transmitía esa sensación, además de confianza”, recuerda Rasmussen. “La relación que tenía con él la he sentido muy pocas veces con otros entrenadores. Era más que buena”.

Rasmussen enfatiza la importancia que Lorenzo daba al positivismo y al esfuerzo: “Recuerdo que siempre quería que estemos con una sonrisa en cada entrenamiento. Nos decía que nadie podía estar con la cara triste porque todos podían jugar. No le importaba el nombre, ni la edad que podíamos tener. El que se entrena para jugar, ese jugará, repetía. Eso hacía que todos nos entreguemos al máximo en cada entrenamiento. Era una competencia sana”.

Más que un entrenador, un mentor

La frase “a muerte” era un pilar fundamental en la filosofía de Néstor Lorenzo como entrenador. Daniel Rodríguez, periodista de Radio Contacto Sur, afirma que Lorenzo siempre buscaba proteger a su equipo, creando un ambiente de cercanía y confianza con sus jugadores a través de charlas grupales e individuales.

“Si bien no era de hablar mucho con los medios, su relación con el plantel era excepcional”, resalta Rodríguez. “Un ejemplo claro es el caso de Kevin Quevedo, quien tras una larga lesión y problemas disciplinarios, alcanzó su mejor nivel bajo la conducción técnica de Néstor Lorenzo”.

Rodríguez además describe las estrategias de Lorenzo para fortalecer el grupo: “Organizaba asados y reuniones fuera de las prácticas para fomentar la unión del equipo, y también mantenía encuentros individuales con los jugadores para descomprimir la presión interna”.

Michel Rasmussen, coincide en la importancia del trabajo en equipo para el entrenador: “A Lorenzo le gustaba mucho organizar asados, pero también dar muchas charlas motivadoras. Le gustaba que compartiéramos mucho tiempo en equipo, siendo la unión algo fundamental para él”.

Una cábala arequipeña

El éxito de la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo no solo se debe a su estrategia y liderazgo, sino también a una cábala inquebrantable: la combinación de una camisa granate con un traje negro. Esta dupla cromática, más allá de ser una simple elección de vestimenta, representa para Lorenzo un profundo símbolo de éxito y buenos augurios.

La historia de esta cábala se remonta a su paso por Melgar de Arequipa, donde el reconocido periodista de dicha región, José Luis Sarcco, relata su origen: “En una ocasión, le pregunté sobre su particular indumentaria. Me comentó que el color granate le atraía especialmente, ya que Melgar tenía una camiseta de ese color. En un partido por Copa Sudamericana, vistió una camisa de este color por simple agrado y el equipo ganó. A partir de ese momento, la cábala comenzó a tomar forma. Lorenzo, quien solía vestir pantalones y camisas en tonos claros, empezó a contrastarlos con esta camisa granate y su característico saco negro. Algo que lo viene haciendo hasta el día de hoy”.

Tal fue la conexión entre el entrenador y la camiseta granate, que incluso se organizó una parrillada para que Lorenzo obsequiara sus camisas a los jugadores, cumpliendo una promesa realizada. Con miras a su nuevo desafío con la Selección Colombia, Lorenzo adquirió nuevas camisas granate, las cuales no superan las tres puestas, según reveló en una entrevista con el periodista colombiano Jaime Dinas.

Mente ganadora

En el comando técnico de Néstor Lorenzo, el aspecto mental no es una opción, es una exigencia. Para el entrenador argentino, el trabajo de Marcelo Roffé, reconocido especialista en psicología deportiva del fútbol de alto rendimiento, es un pilar fundamental para alcanzar el éxito. Esta dupla ya había cosechado experiencias triunfadoras en el pasado, formando parte del cuerpo técnico de José Pekerman en el Mundial de Brasil 2014.

Preparándonos mentalmente para la gran final de mañana, el 1 y el 9 , el 9 y el 1 dieron testimonio en mi nuevo libro 📕 el penal mental y ya tienen su ejemplar!!! Aguante el ⁦@MelgarOficial⁩ ⁦@bernicuesta⁩ y ⁦@CarlosCaceda12⁩ pic.twitter.com/3Uv7bODldm — Marcelo Roffé (@MarceloRoffe) November 5, 2022

Renato Gambarini, periodista del Diario Los Andes Arequipa, destaca la importancia del trabajo de Roffé: “Para la Sudamericana del 2022, los talleres de cohesión grupal y de convencimiento personal que preparaba Marcelo fueron determinantes. Cada jugador salía al campo con un profundo conocimiento de sí mismo, de sus virtudes y de su potencial. Además, tenían la seguridad de que un mal momento era solo eso: un instante pasajero que debía superarse con cabeza fría y fe en sus capacidades”.

“Fruto de este trabajo mental, no sorprende que James Rodríguez esté brillando hoy en día con Colombia. Néstor y Marcelo conocen a la perfección el talento de James, así como los retos que enfrenta al ser el líder del equipo. La base de referentes que se mencionaba en Melgar no era más que eso: liderazgo, talento, capacidad y resiliencia, valores que cada jugador debía cultivar y demostrar ante sus compañeros. En ese equipo no había favoritos, sino un grupo unido donde la gloria se alcanzaba o se caía en conjunto”, agregó.

