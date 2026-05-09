Por Fernanda Huapaya

”Va a ser muy difícil que Gremio pueda retener a Erick Noriega en este mercado de pases (de mitad de temporada)”, indicó Guillermo Zariquiey, representante del volante peruano, hace una semana en Arriba Sin TV. Se conoce que uno de los sueños del futbolista peruano más valorizado del momento es poder migrar al Viejo Continente este junio; sin embargo, existe un gran inconveniente: su millonaria cláusula de rescisión que asciende los 20 millones de dólares, según pudo conocer El Comercio.

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