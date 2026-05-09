”Va a ser muy difícil que Gremio pueda retener a Erick Noriega en este mercado de pases (de mitad de temporada)”, indicó Guillermo Zariquiey, representante del volante peruano, hace una semana en Arriba Sin TV. Se conoce que uno de los sueños del futbolista peruano más valorizado del momento es poder migrar al Viejo Continente este junio; sin embargo, existe un gran inconveniente: su millonaria cláusula de rescisión que asciende los 20 millones de dólares, según pudo conocer El Comercio.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

Costo de venta y cláusula de rescisión

Erick Noriega es futbolista titular en Gremio y lleva sumados 1597 minutos entre Sudamericana, Serie A, Copa de Brasil y Campeonato Gaucho. Esta constancia lo ha convertido en uno de los jugadores más pretendidos por clubes de Europa, sobre todo en ligas de Portugal, Alemania y Bélgica.

En este punto, y ante cualquier interés de un club extranjero en ficharlo, cabe establecer las diferencias entre su cláusula de rescisión y costo de venta. Según el portal Transfermarkt, el volante nacional tiene un valor de 4 millones de euros. Y esta misma cifra fue confirmada por su mismo representante, Guillermo Zariquiey, en una entrevista reciente con Arriba Sin TV.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, el costo de cláusula de rescisión, es decir, en caso de querer hacerse de los servicios del jugador antes de que cumpla su contrato a finales del 2028, según pudo conocer El Comercio, se establece entre los 20 y 30 millones de dólares. Esta fue una medida de cautela por parte de Gremio, lo que haría bastante inviable que algún club, como Sporting de Lisboa, pueda pagar una cifra de esa magnitud para poder fichar al jugador, a menos de que se llegue a una cifra intermedia.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

Según la planificación de Noriega y su entorno, la idea es que pueda dar el salto a Europa al término de este año para que, después, ya consolidándose en el fútbol de una liga más competitiva, pueda llegar a la liga con la que sueña: Premier League. Incluso, también se conoce que para ingresar a esta liga top son necesarios muchos requisitos, como tener determinados partidos con la selección mayor, y esto también es parte de la planificación de Noriega, quien ya se encuentra trabajando en ese camino.

Cabe recordar que, en caso de que se concrete una futura venta del jugador, Alianza Lima recibiría el 20% de la ganancia de esa negociación según lo estipulado previamente a su traspaso a Gremio. Por tanto, el cuadro ‘íntimo’ sería uno de los grandes beneficiados.

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