José Antonio Bragayrac
José Antonio Bragayrac

Escucha la noticia

00:0000:00
Agustín Lozano: aciertos, deudas y papelones en siete años de mandato y cómo justificar su reelección para gobernar 12 años en la FPF
Resumen de la noticia por IA
Agustín Lozano: aciertos, deudas y papelones en siete años de mandato y cómo justificar su reelección para gobernar 12 años en la FPF

Agustín Lozano: aciertos, deudas y papelones en siete años de mandato y cómo justificar su reelección para gobernar 12 años en la FPF

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La abrupta caída de Edwin Oviedo en el 2018 permitió el ascenso inesperado de Agustín Lozano al sillón presidencial de la Federación Peruana de Fútbol. Súbito ascenso para quienes no recuerdan del todo la historia del ilustre de Chongoyape, avocado al sueño presidencial desde sus pininos como dirigente de fútbol, incluso antes de desenvolverse en su otra pasión después de la selección peruana: la política.

TAGS