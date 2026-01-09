Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó que el proceso para elegir al nuevo técnico de la selección peruana se encuentra en su etapa decisiva. El dirigente señaló que la búsqueda no es reciente, sino el resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde hace varios meses, con evaluaciones internas y análisis del perfil que necesita la Bicolor en el nuevo proceso.

“Estamos entrando a la recta final de poder tomar una decisión. Es una tarea que viene ya de unos meses atrás”, afirmó Lozano en la gala de premiación de la Liga 1, dejando en claro que la elección no será improvisada. En la Videna, el objetivo es apostar por un comando técnico que no solo afronte la coyuntura inmediata, sino que también siente las bases de un proyecto con mayor proyección.

Eduardo Combe: "Gustavo Álvarez está un paso adelante de Ariel Holan para ser técnico de la selección peruana. Lo digo con todo respeto a Jean Ferrari"



El titular de la FPF también puso plazos concretos. Según indicó, para fines de enero el país conocerá al nuevo entrenador de la selección, un anuncio clave considerando que en marzo se disputará una nueva fecha FIFA y el equipo nacional deberá llegar con un rumbo definido y trabajo previo acumulado.

Finalmente, Lozano dejó una frase que alimenta la expectativa. “Tenemos que estar con nuestro técnico de la selección, que por ahí vamos a dar una sorpresa”, adelantó. Sin revelar nombres ni detalles, el presidente de la FPF abrió la puerta a una elección que podría romper con los pronósticos y marcar un nuevo capítulo en el camino de la selección peruana.