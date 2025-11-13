“Valera está en su prime” y “tiene el arco entre ceja y ceja”: el goleador de moda bajo la lupa de seis especialistas tras el cañonazo a Rusia

En San Petersburgo, Rusia, Alex Valera volvió a silenciar un estadio, una costumbre que data de hace buen tiempo frente a sus oponentes en el torneo local y con sus detractores. Un remate fuerte que venció la valla del arquero ruso Safonov y que igualó 1-1 el marcador final entre Perú ante Rusia en el coloso de Gazprom Arena.

El delantero peruano que no fue inicialista en el partido, recibió un pase de Kevin Quevedo cuando el reloj marcaba el minuto 81 del complemento. Valera, luego del golazo, besó el escudo como simbolo de amor por su país.

Ante eso, El Comercio llamó a personajes deportivos entre periodistas y extécnicos para que analicen el presente de Alex Valera.

¿Alex Valera es el mejor delantero del fútbol peruano? ¿Por qué?

¿Qué tiene Alex Valera que no tienen otros delanteros?

¿Universitario debe buscar un 9 para el 2026 para reemplazar a Valera o uno que lo acompañe?

Daniel kanashiro - Liga 1 Max

Es el mejor centro delantero hoy por hoy. Sus números lo dicen y la forma cómo anota. La diferencia es está en que anota de arriba, de cabeza y en circunstancias difíciles. Sus goles son gestados muchas veces por el sólo o peleando mundo a mano con los defensores rivales. Creo que el 9 que venga tiene que ser el complemento de Valera no a pelear el puesto con él. Si la U tuviera dos delanteros de esa capacidad de anotar sería el principal candidato al 2026.

Pese al gol del atacante Álex Valera, la blanquirroja no pudo imponerse en San Petersburgo.

Orlando Lavalle - Entrenador

Bueno, no sé si es el mejor del futbol peruano esto es de momentos y él anda en un momento espectacular a nivel de su club y hoy anotando por la selección y está siendo el más representativo por su momento y el que tiene la posta ante los que ya no están , mantiene una regularidad importante. Como dije protagonista en su club por su nivel y es el que tiene más partidos en selección que otros en su posición está muy acostumbrado al gol y lo demuestra partido a partido esperando su regularidad y protagonismo a nivel selección y empiece una competencia leal por el puesto. Yo creo que universitario desearía que se quede, pero su momento está predispuesto a salir afuera. Los directivos seguramente están viendo el plan b, porque una venta al exterior es importante para la institución.

Luis Abramovich - Trabajó con Alex Valera de manera personalizada y ex jugador de Boca Juniors

Sí, Alex es el mejor delantero del fútbol peruano sin dudas. Sus virtudes son muchas. Cabecea en altura y anticipa. Tiene un gran olfato de gol y como te digo anticipa las jugadas. Es un delantero muy efectivo. Además, con la pelota recibe bien y la juega bien. Con el gol ante Rusia de hoy, Alex demuestra que tiene un muy buen remate de media distancia sin dudas, ya que tiene el arco entre ceja y ceja. Por eso, hay que tirarselas todas, el se arregla. Con respecto a lo que tiene Alex Valera es que no duda y anticipa todas las jugadas. Es muy pragmático. Algo q ue yo trate de incorporarle en sus entrenamientos y charlas fueron temas de técnica, de amagues, y remates con más dirección. Pero la potencia que tiene es excelente. Solo tiene que seguir puliendo detalles de calidad dentro del area para ser más completo.

Alex Valera y su nuevo look

Fernando Egusquiza - Latina TV

Yo creo que hoy por hoy es el delantero que atraviesa el mejor momento y si considero que en este momento es el mejor delantero que podamos tener. Es efectivo, es un delantero que a mí me parece que trabaja mucho en función del equipo, es un tipo comprometido en el juego del equipo y permanentemente le está dando opciones a sus compañeros para que lo puedan asisitir y lo encuentren bien ubicado. Para mí lo que hizo hoy ante Rusia es la demostración más clara de lo que tiene Valera y no tiene otros delanteros. Tiene que ver siempre está pateando al arco y siempre busca sorprender al arquero en cualquier posición. Hoy le paso eso, creo que el arquero no se esperaba tan fuerte como tiene él y creo que es un delantero que siempre patea al arco. Eso es un gran mérito y lo diferencia de otros y creo que hoy ha sido una demostración de eso. Hoy agarró la pelota y lo primero que hizo fue patear al arco y encontró recompensa como casi siempre que lo hace. Yo creo que para el próximo año, la U tiene que buscar otro 9, no sé si para reemplazar a Valera, pero si es bueno que le pongan un 9 que le exija que lo haga no sentirse seguro del titular que es. porque en los últimos años, me parece que todo lo que le trajeron Dorregaray, Churin, han sido delanteros que le hayan hecho sombra a Alex Valera. Nadie discutó nunca que era el titular. A mi me parece que la U está en capacidad de invertir en un delantero que juegue con Valera o que lo reemplacé, pero a partir de su buen rendimiento y de su efectividad. Si su efectividad es más alta que la de Valera tendrá que esperar o buscar otro camino. Independientemente del buen momento de Alex Valera, la U tiene que pensar en objetivos más grandes que es ganar el tetracampeonato y buscar una buena participación internacional. Para eso la U necesita tener delanteros de nivel y Valera tendría que tener a alguien que le compita seriamente.

Víctor Zaferson -periodista

Sí, este es el mejor año de su carrera. Goleador en la U y tricampeon. Desde su debut en 2020 en Primera con Llacuabamba física y técnicamente ha mejorado bastante. Es más completo hoy. Se ha preocupado por mejorar el juego aéreo y cómo perfilarse. Le falta usar más el perfil derecho. Friccionando es muy bueno. Ha aprendido a utilizar más su cuerpo para ganar duelos y posicionarse. La U debe buscar un 9 que juegue por todo el frente como el. En el torneo local y en la Copa Libertadores se necesitan al menos 3 delanteros del mismo nivel. Uno juega 70 minutos y el otro 20.

Jorge ‘Coki’ Gonzales - Latina TV

Hoy sí, por la actualidad, porque está en el momento más importante de su carrera, como dicen ahora, está en su prime. Si hoy es el mejor delantero del fútbol peruano en la actualidad. Hoy tiene confianza. Físicamente anda bien y técnicamente ha mejorado mucho. Pega de afuera, pega fuerte y técnicamente está muy bien, porque además tiene muchos recursos. Tácticamente hace todo lo que le dicen los entrenadores, jugando de doble punta o como único atacante. Aunque yo creo que juega mucho mejor con doble punta como sucedió hoy con Yordy Reyna o como en la U con Jairo Vélez o Edison Flores. Sí, tiene que buscar un 9. pero no un delantero goleador o killer, sino un 9 que se complemente con Alex Valera.

