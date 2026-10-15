La gira del último mes para jugar ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia no dejaron las mejores sensaciones en la selección peruana. De hecho, el equipo de ‘Mano’ Menezes ha tenido ocho amistosos FIFA, de los cuales solo obtuvo un triunfo ante Haití en junio de este año. Esta vez buscará cambiar dicha suerte con una nueva fecha FIFA a disputarse en noviembre. Los rivales ya están decididos: Bolivia y Honduras. La principal novedad, esta vez, tiene que ver con un cambio importante de localía, ya que uno de esos dos amistosos se disputará en Cusco y será el debut del plan de ‘Mano’ Menezes y su proyecto de jugar en altura.

La Selección Peruana se alista para enfrentar dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre. (Foto: FPF)

Los rivales

Según se pudo conocer, entre los principales candidatos para ser los rivales de Perú en esta fecha FIFA estuvieron siempre sondeados los centroamericanos. No solo Honduras, con quien ya se enfrentó en marzo de este año y quedaron igualados 2-2, sino también el mismo Haití y Costa Rica.

Por otro lado, si bien no se trató de un amistoso FIFA, Perú también se midió ante Bolivia en la Videnita de Chincha a fines del año pasado -triunfo por 2-0 de la ‘bicolor’- en un encuentro que le sirvió a la selección antiplánica como preparación para el repechaje al Mundial 2026 que disputaría después.

Quedó claro que lo que se buscó fue un balance para las fechas FIFA de setiembre y noviembre. En principio, hacer una gira por el exterior contra rivales mundialistas: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Si bien es cierto que no en todos los partidos estas selecciones presentaron a sus onces titulares, sí partían como un termómetro para una selección peruana que se esta reinventando y que necesitaba que rivales que le impongan cierta exigencia.

La selección peruana enfrenta este martes 6 de octubre a Colombia en su último amistoso de fecha FIFA. Sigue EN VIVO las novedades y últimas noticias de la Bicolor en Miami.

Lo que se busca ahora es equiparar el nivel. Está claro que Perú ha demostrado que para ganar un partido le cuesta muchísimo y se trató de buscar a selecciones con las que puedan presentar una propuesta más ofensiva. En la última gira quedó demostrado que en lo defensivo la ‘bicolor’ pasó muchos apuros.

Bolivia, una selección que compitió en las últimas Eliminatorias y que se quedó por muy poco fuera del Mundial 2026 representó una buena opción por ser un rival regional, además, directo para las pretensiones de Perú de cara a su clasificación al siguiente Mundial. En el caso de Honduras, ya es un rival conocido y contra el que se considera que la ‘bicolor’ puede afianzarse.

Menezes lleva cinco partidos con la Selección peruana. (Foto: FPF)

El plan en Cusco

Cabe resaltar que los dos partidos no se disputarán en altura, sino solo uno. Hasta donde se pudo conocer, la planificación es que contra Bolivia se juegue en Lima y contra Honduras, en Cusco.

Esta salida tiene que ver con la lógica de que no tiene mucha conveniencia llevar a un equipo de altura como Bolivia a jugar a Cusco. En cambio, sí se quiere demostrar que la ‘bicolor’ puede plantarse ante una selección del llano, como Honduras, y sacarle provecho a su localía. Como se recuerda, no solo Cusco aparece como opción para ‘Mano’ Menezes, sino también Arequipa y Puno.

Para esa fecha FIFA, además, se deberá contar con una aclimatación de los propios jugadores del torneo local y del extranjero que sean convocados. Por tanto, se espera que primero disputen el duelo en Lima y luego viajen todos juntos a Cusco en busca de ese segundo partido. Según el cronograma, se tendrá cuatro días de distancia entre un partido y otro: 13 y 17 de noviembre.

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