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Resumen

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La Selección Peruana se alista para enfrentar dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre. (Foto: FPF)
La Selección Peruana se alista para enfrentar dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre. (Foto: FPF)
Por Fernanda Huapaya

La gira del último mes para jugar ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia no dejaron las mejores sensaciones en la selección peruana. De hecho, el equipo de ‘Mano’ Menezes ha tenido ocho amistosos FIFA, de los cuales solo obtuvo un triunfo ante Haití en junio de este año. Esta vez buscará cambiar dicha suerte con una nueva fecha FIFA a disputarse en noviembre. Los rivales ya están decididos: Bolivia y Honduras. La principal novedad, esta vez, tiene que ver con un cambio importante de localía, ya que uno de esos dos amistosos se disputará en Cusco y será el debut del plan de ‘Mano’ Menezes y su proyecto de jugar en altura.

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