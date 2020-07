Los tiempos y plazos se acortan para la reactivación del fútbol y por eso el teléfono del gerente de la selección peruana, Antonio García Pye, no deja de sonar. Su trabajo en la Videna de San Luis no ha encontrado pausa. Tres meses para el inicio de las Eliminatorias pasan como estrella fugaz en su cálculo. En su bandeja de correo, hay muchas cartas para mandar y algunas para responder. Desde Zúrich ya se espera una respuesta por un caso con nombre y apellido: Jean Pierre Rhyner.

—¿Ya están focalizando la planificación ante un eventual inicio de Eliminatorias en octubre?

Aún no te puedo responder eso de manera tan específica, porque estamos supeditados a todo lo que pueda pasar en el mundo. El mayor porcentaje de seleccionados de Sudamérica no juega en su país. Igual, estamos haciendo trabajos sobre la base de lo oficial, que es octubre.

—¿La mayor preocupación en el corto plazo son los futbolistas que están en Estados Unidos?

La mayor preocupación son todos los vuelos internacionales, los viajes individuales. Vamos a depender de cómo se van liberando los viajes aéreos. Y eso no solo es un problema de un país. Países como Uruguay y Paraguay, que no han tenido muchos problemas con el COVID-19, igual tienen inconvenientes por la cantidad de jugadores que tienen fuera. Aún no sabemos cómo serán los protocolos de viaje, de concentración en un hotel, etc.

—¿Y qué piensan los demás gerentes de selecciones?

Estamos en un grupo de WhatsApp con todos los gerentes. Por ejemplo, el gerente de Uruguay estaba muy preocupado. Si antes de la pandemia ya era difícil programar esos viajes con tantas escalas y horarios, ahora no sabemos qué alternativas tendremos. Quizá para torneos continentales como Sudamericana y Libertadores todo es más manejable. Igual nos tenemos que proyectar a octubre.

—¿Los amistosos de setiembre serán solo con jugadores locales?

Es un disparo al aire, estamos hablando que lo ideal es jugar en esas fechas FIFA. Quizá algunos países, considerados sin riesgo para Conmebol, como Uruguay o alguno de Concacaf, como Costa Rica, puedan venir o nosotros ir. Pero habría que ver eso primero y luego con qué jugadores contamos. Lo que sí te puedo decir hoy es que vamos a aprovechar esa fecha, aunque sea para poder entrenar en Lima.

—¿Han coordinado con la Liga 1 para que se realicen microciclos con jugadores de la selección en la Videna?

El tema de entrenamientos con locales se puede hacer en cualquier momento. Pero el profesor Gareca quiere priorizar el torneo, quiere que los jugadores sumen minutos de fútbol. Del 1 al 8 de setiembre, se van a utilizar para trabajar. Sin dudas.

—¿Es cierto que el trámite de Jean Pierre Rhyner con la FIFA está encaminado?

No suele demorar mucho eso. Lo que pasa es que su caso coincidió con un período de recomposición de la Comisión de Estatutos del Jugador de la FIFA. La información que se envió fue revisada en plena pandemia, enviamos respuestas hace poco más de un mes. Nos pidieron detallar más información, cambiar un poco el tono de la carta. Había que actualizar el documento de la selección suiza con la cantidad de partidos que jugó. Una constancia de que no jugó por selecciones absolutas, enviar un nuevo DNI con una foto más reciente. Recién se recopiló todo. Por eso, el caso de Rhyner podría resolverse en agosto.

—¿Percy Prado no requiere ningún trámite?

No, pero solo quisiera aclarar que en ningún momento dije que dudaba sobre si era peruano o no. Mi duda era sobre su nacionalidad deportiva, quería confirmar si en alguna selección juvenil había jugado por Francia. Si era así, debería haber hecho el mismo trámite que Rhyner.

—¿Lo de Lapadula es irreversible, no?

Por ahora ese caso es imposible. El punto de partida es la voluntad. Y eso no pasó con Lapadula. Rhyner ha estado pendiente en meterse al universo de jugadores. Sobre todo ahora que ha obtenido el ascenso en España.

—¿Le han preguntado por Jeisson Martínez, quien también está en la Segunda de España?

No, el proceso comienza con el grupo de ‘scouting’ de la selección que trabaja con el profesor Gareca. Jugar en el extranjero no te convierte directamente en un buen jugador. El comando técnico de la selección, sobre la base de información recibida por los ‘scouting’, primero decide tener a algún jugador en el radar y luego me solicita información a mí sobre su vínculo con el Perú. Después, se da el diálogo con el jugador. Eso pasó con Prado y Rhyner.

—¿Habrá despedida a Claudio Pizarro?

Siempre tuvimos esa predisposición de la federación. En el amistoso de Alemania del 2018, lo invitamos para un homenaje y él me respondió que no era el momento, porque no había dejado de jugar aún. No se molestó, agradeció y quedó allí. Ahora hemos vuelto a comunicarnos. La relación es óptima, pero hacerle un homenaje dependerá de sus posibilidades, de sus tiempos y del calendario que manejamos nosotros. Además, tendría que ser con estadio lleno.





