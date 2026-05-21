Por José Antonio Bragayrac

Ni la histórica clasificación al mundial luego de 36 años hizo que el número de futbolistas peruanos en ligas de élite ascienda. Por el contrario, luego de Rusia 2018 la expectativa se fue reduciendo conforme nuestros mayores exponentes de la selección peruana envejecían y la diferencia con quienes iban detrás se ampliaba. ¿Por qué cada vez cuesta más ver un peruano en un club top de Europa?

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