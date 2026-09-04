Por Pedro Ortiz Bisso

La estrepitosa eliminación de Botafogo a manos de Cienciano le ha inflado el pecho a los apóstoles de la altura en la Videna. El estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano se perfila como la sede de algunos partidos de la próxima eliminatoria, presumiblemente ante los rivales más duros y temerosos de jugar juntito al cielo; Argentina y Brasil.

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