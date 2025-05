Anderson Santamaría es nuevo jugador de Santos Laguna. (Foto: Santos Laguna)

Recientemente, Santos Laguna dio a conocer el fin de su vínculo con el zaguero nacional luego de participar del Torneo Apertura 2024 y Clausura 2025. Si bien apenas estuvo una temporada en el equipo ‘verdiblanco’, su paso por la Liga MX es de ocho años.

Como se recuerda, Santamaría debutó en Inti Gas, pasó a León de Huánuco, FBC Melgar y luego, en el 2018, partió a México para defender la camiseta de Puebla y Atlas, equipo en el que pasó más años entre el 2019 y 2024. Gracias a este importante paso, Santamaría ya se ha consolidado como uno de los zagueros más importantes del torneo mexicano y cuenta con dos títulos con la camiseta ‘rojinegra’ de Atlas.

Sin embargo, una vez que Santos Laguna se hizo dueño de su pase, no se cumplieron las expectativas en la temporada y en un total de 25 partidos oficiales, con un gol y una asistencia, la dirigencia no se convenció de mantenerlo por más temporadas y se dio el fin del vínculo.

“Club Santos Laguna anuncia que el jugador Anderson Santamaría concluyó su etapa como Guerrero. El zaguero vistió la playera verdiblanca durante los Torneos Apertura 2024 y Clausura 2025. El Club agradece a Anderson y le desea éxito en su futuro profesional”, indicó el equipo mexicano en su comunicado de despedida.

¿Volver al fútbol nacional? Se conoce que Anderson Santamaría es del gusto de Sporting Cristal y, principalmente, de Paulo Autuori, según se ha podido confirmar también en medios mexicanos. De momento, el cuadro ‘celeste’ es el único equipo peruano que estaría dispuesto a hacer una inversión grande para hacer retornar al zaguero central de la selección peruana.

Eso debido también a las necesidades defensivas del cuadro ‘rimense’, quien ha venido adoleciendo de dicha zona del campo. Sin embargo, desde El Comercio pudimos conocer que el entorno del jugador de 33 años prioriza sostenerse en el extranjero y, de momento, ya ha recibido ofertas para quedarse en México; sin embargo, el jugador todavía espera analizar si se abren puertas en otros mercados.

El caso del volante central se trataría de una negociación un tanto más complicada, ya que no se encuentra libre. Aquino tiene contrato con Santos Laguna hasta el 2027, pero está convencido de salir debido a que no ha obtenido regularidad y porque no forma parte de los planes de su equipo.

De hecho, la información que se maneja en México es que Santos Laguna solo estará dispuesto a negociar el traspaso de Aquino no por menos de 1,5 millones de dólares. En tal sentido, queda bastante lejos de las pretensiones de los clubes del torneo local.

Sin embargo, en caso se trate de que sea cedido a préstamo, el panorama de su retorno a la Liga 1 es más factible. Entre los clubes interesados en fichar a Aquino estaría Sporting Cristal, club al que llegó a los 9 años y donde debutó, y Alianza Lima ante la posibilidad de que Erick Noriega pueda partir a mediados de año.

En tal sentido, desde El Comercio se pudo conocer que, más allá de ser un nombre que resulta atractivo por la trayectoria y la posición de volante central en la que se desempeña, no ha habido comunicación formal entre algún club peruano y el futbolista de la selección peruana.

Asimismo, en los últimos días se ha podido conocer que Corinthians es una de las opciones por pedido expreso del entrenador Dorival. Como se sabe, el cuadro brasilero sí cuenta con las posibilidades económicas de negociar la compra del futbolista y, en caso de que llegue a concretarse, sería compañero de André Carrillo.

