“Así sea por la agremiación, la selección se defiende con orgullo”: Steven Rivadeneyra y su historia, 11 años después, otra vez como suplente de Gallese

Volver a ponerse la camiseta de la selección siempre tiene un significado especial. Para Steven Rivadeneyra, ese sentimiento se multiplica. Han pasado más de diez años desde su primera convocatoria, en 2014, y el llamado a la selección de Agremiados de Perú representa no solo una emoción personal, sino también la confirmación de un camino recorrido con paciencia y trabajo silencioso. Hoy el guardameta de Sport Boys toma con mucha felicidad y cautela ser tomado en cuenta para enfrentar a Bolivia este domingo en la ciudad de Chincha.

“La verdad que bastante emocionado después de mucho tiempo volver a la selección luego de mi primera convocatoria en el año 2014, así sea por la agremiación o por cualquier otro medio, representar a Perú es bastante bueno, porque es tu país, son los colores que has nacido y defiendes con orgullo”, afirmó el guardameta a El Comercio.

El presente de Rivadeneyra no es casualidad. Su continuidad en Sport Boys ha sido clave para sostener su nivel y volver a estar en el radar nacional. En el Callao ha encontrado estabilidad, minutos y confianza, factores determinantes para un arquero que ha sabido esperar su momento o sobreponerse de momentos complicados.

Steven Rivadeneyra es el nuevo arquero de Sport Boys para la temporada 2024 | Foto: Sport Boys

“Esto es producto del trabajo también y de la continuidad que se viene haciendo con Sport Boys. Prácticamente es eso y estar al lado de Pedro Gallese un referente el arco en los últimos años es increíble, la verdad que ha hecho mucho por Perú en la posición en la que nosotros estamos y eso me pone bastante contento por eso”, afirmó Rivadeneyra este diario.

La competencia del puesto en Sport Boys

El club Sport Boys hace unos días confirmó la contratación de Diego Mellián, reconocido portero proveniente de Alianza Atlético con el fin de darle mayor competitividad al puesto de arquero. Ante esa decisión, El Comercio preguntó a Steven Rivadeneyra por dicha decisión del club.

“La llegada de Melián lo tomo con mucha responsabilidad, siempre en el fútbol habrá competencia, este es el deporte donde siempre hay competencia, Diego es un compañero que tiene muy buenas condiciones y que tambipen va a aportar muchísimo primero como persona y luego como jugador de la institución. Bueno y el que mejor esté en rendimiento va ser el que va a atajar. Esto es fútbol y el entrenador tomará una decisión y quien fuera el elegido tomarlo con mucha calma y rranquilidad para la temporada 2026 con Sport Boys”, agregó.

“La verdad que Sport Boys es un club bastante exigente por su hinchada, por lo que es el Callao y hay que estar a la altura también y bueno dentro de mi experiencia estos dos años que estoy en Boys me he dado integro y espero que esta tercera temporada darme integro al mando del club y que solo mi trabajó hablé”, sentenció.