Oré tiene su versión sobre la crisis del fútbol peruano, señalando que administradores temporales priorizan el lucro sobre las bases, creando un sistema donde “todo se paga” y donde el talento sin recursos queda marginado. Revela que su salida de la FPF, tras lograr el oro olímpico, fue una maniobra para forzar su renuncia y favorecer a Daniel Ahmed. Finalmente, revela su cercanía como asesor de Ricardo Gareca y reivindica su legado como formador de la categoría 94 (Tapia, Flores, Aquino y otros), base fundamental que años después clasificó a Perú al Mundial de Rusia 2018.

Usted ha sido testigo de los cambios estructurales en el fútbol peruano. ¿Cómo ve la gestión actual de los clubes con menores a propósito del reciente Sudamericano Sub 17 donde Perú quedó último?

Hoy cualquiera hace y deshace en el fútbol peruano y lamentablemente no hay nadie que lo pare. Los clubes ya no tienen juntas directivas con gente que sabe; ahora son conducidos por administradores temporales de la SUNAT que solo buscan ganar su plata durante los tres años que les dan y no les importa lo que viene abajo. Como consecuencia, han desaparecido campeonatos de reserva y categorías menores. Antes trabajábamos desde la Sub 15 hasta la Sub 13.

¿Cómo influye el factor económico en la captación de nuevos talentos?

Se ha instaurado un sistema donde “todo se paga”. Existen campeonatos internos organizados por las departamentales donde se cobran montos elevados por participar. Esto genera que jueguen los chicos cuyos padres pueden pagar, desplazando a jóvenes con mayor talento que no cuentan con los recursos económicos para costearse un torneo. Esta barrera impide que el talento real llegue a las selecciones nacionales.

Los 'Jotitas' cumplieron la campaña más decente de Perú en el Sudamericano Sub 17, en 2007. (Foto: GEC)

¿Qué opina de la presencia masiva de técnicos y jugadores extranjeros en nuestra liga?

Es una barbaridad. Casi todos los entrenadores son extranjeros y no les interesa darle oportunidad a los jóvenes peruanos porque solo quieren asegurar su estadía. En los equipos se juegan con seis o siete extranjeros más los nacionalizados; va a llegar un momento en que la selección también sea de puros nacionalizados. No estamos en Europa; acá la realidad es otra, pero todos se acomodan para no reclamar.

Entremos al punto más crítico de su carrera. Usted venía de hacer historia con los ‘Jotitas’, clasificó a un Mundial Sub 17, ganó unos Juegos Olímpicos de la Juventud y, de pronto, quedó fuera de la Federación. ¿Cómo ocurrió?

Yo logré cosas importantes que a veces no se valoran: ganamos el Sudamericano Sub-15 invictos y la medalla de oro en las Olimpiadas de la Juventud. Cuando entró la gestión de Edwin Oviedo, trajeron a Daniel Ahmed como jefe de unidad técnica. Lo increíble es que Ahmed fue mi asistente en la categoría 94; yo era el titular y él mi asistente. Trataron de acomodarlo, de meterlo, y él se sentía incómodo conmigo porque en provincias la gente me quería más a mí.

Justo cuando terminaba mi contrato, montaron un plan para que me fuera. Fui campeón con Perú en menores y me mandaron a la asistenta social para renovar por el 60% menos de mi sueldo para meterlo a Ahmed. Me dijeron que querían bajarme el sueldo sin ninguna razón. Yo me molesté y reaccioné: “¿Cómo me va a decir eso? Mejor me voy”, les dije. Fue un “anda vete” encubierto mientras Ahmed se iba de vacaciones para no dar la cara.

DOré,

ENTRENADORES DE LAS SELECCIONES DE MENORES DANIEL AHMED Y JUAN JOSE ORE EN EL AEROPUERTO, / ANDRES VALLE

¿Nadie en la alta dirección, como Juan Carlos Oblitas, intentó interceder?

Nadie. Oblitas se portó muy mal porque él era el jefe de menores y mayores; él sabía lo que pasaba y se hizo el loco. En cuanto se aseguró de que yo no estaba, trajo a su propio asistente. Al final, tuve que hacerle juicio a la Federación porque no me reconocían mis años de trabajo.

¿Le hizo juicio a la FPF?

La gente me decía que les hiciera juicio por lo que había hecho y cómo me pagaban. Al final le hice juicio a la Federación y el que tuvo que pagarme fue Agustín Lozano. Por eso ya no me llaman para nada.

A pesar de eso, su relación con Ricardo Gareca siempre fue de respeto. ¿Cómo colaboraba usted con él?

Ricardo me llamó desde Argentina cuando se enteró de mi salida y me dijo que lo sentía mucho. Él conversaba mucho conmigo y me preguntaba qué jugadores tenían proceso. Yo le recomendaba a los chicos de la categoría 94, que fue la base del Mundial: Tapia, Aquino, Flores, Araujo, Cartagena y Abram. Él los pedía como sparrings de la mayor y a todos les dio la oportunidad después. Gareca confiaba en mi trabajo porque yo conocía a esos chicos desde los 15 años.

Usted siempre fue conocido por su disciplina. ¿Eso le pasó factura?

Puede ser. Yo no aguantaba pulgas: no aceptaba jugadores recomendados ni que los representantes me metieran futbolistas. A los dirigentes departamentales no los dejaba entrar al camarín porque no tenían nada que hacer ahí; esas cosas no les gustaban. El fútbol de menores requiere formadores, no solo entrenadores. No se trata de “descubrir la pólvora” yendo a provincias una vez, como hizo Chemo; nosotros nos ensuciábamos los zapatos todos los fines de semana recorriendo canchas, hice eso por 17 años no era un improvisado.

Mirando hacia atrás, ¿qué le queda de su paso por las selecciones juveniles? Están por cumplirse 20 años de la hazaña de los ‘Jotitas’ y nada parece haber cambiado...

Me quedo con el orgullo de haber ayudado a chicos que hoy triunfan. A muchos los vi llegar a la Videna cuando todavía se les caían los mocos. Les decíamos que, cuando ganaran dinero, cambiaran para bien. Hoy veo que es difícil superar lo que hicimos: fuimos campeones sudamericanos y olímpicos, un hito histórico. Trabajamos con chicos como (Luis) Iberico, que fue goleador, o (Cristian) Benavente, a quien traje desde España porque era un jugador maduro y serio. El fútbol es de momentos, pero la formación y la disciplina son lo único que puede sacarnos de donde estamos.

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