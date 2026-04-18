Por José Antonio Bragayrac

Campeón en el Sudamericano Sub 15 del 2013, gestor de la histórica clasificación de la Sub 17 al Mundial 2007 como los ‘Jotitas’ de Reimond Manco y medalla de oro en las Olimpiadas de la Juventud (Nanjing 2014), Juan José Oré es el entrenador peruano más exitoso en las selecciones de menores. Es a la vez, un desterrado de cualquier proyecto en menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde el 2019, cuando dejó su rol de formador en Videna tras 17 años de construir a las nuevas generaciones. Hoy es una voz autorizada para dar un diagnóstico urgente a la crisis de la selección peruana en el plano formativo.

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