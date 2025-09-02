La selección peruana se completó este martes con la llegada del resto futbolistas que militan en el exterior. Uno de ellos fue Erick Noriega, quien se puso bajo las órdenes de Óscar Ibáñez y quedó listo para medirse contra Uruguay este jueves, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Pero eso no es todo. El ‘Samurái’ llegó con una sorpresa para Carlos Zambrano, su excompañero en Alianza Lima. El ahora defensor de Gremio de Brasil le obsequió su camiseta al ‘León’ y este compartió el detalle en redes sociales.

El regalo de Noriega a Zambrano en Montevideo.

“Tremendo presente de mi hermano (sin pedírsela aún) Erick Noriega. Sigue en ese camino, se te quiere”, escribió Zambrano, mostrando la foto de la nueva camiseta del ‘Samurái’.

Ambos coincidieron en Alianza Lima y guardan una buena relación. Es más, Noriega siempre ha tenido a Zambrano como un referente a seguir. Actualmente, son jugadores de selección y serán titulares este jueves ante Uruguay.

