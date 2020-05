Carlos Zambrano y Christian Cueva fueron parte del nuevo Instagram Live de la Selección Peruana. Ambos jugadores recordaron, entre otras cosas, dos jugadas puntuales que marcaron sus carreras con la escuadra blanquirroja; la expulsión ante Chile del ‘Kaiser’ en la Copa América de 2015 y el penal fallado ante Dinamarca de ‘Aladino’ en el Mundial Rusia 2018.

“Si no hubiera sido Chile, no era lo mismo. Era una semifinal con el clásico rival y nos costó llegar a la final. Fui consciente que muy rápido deje al equipo con 10. Ni te imaginas no que me decían cuando me estaba yendo. Ni siquiera te dejan ver cómo va el partido, que es lo peor”, sostuvo el defensa de Boca Juniors.

Por su parte, Christian Cueva puso sobre la mesa el día que la Selección Peruana debutaba en una cita mundialista tras 36 años de ausencia, jornada que no acabaría tan bien para el jugador nacional debido a su penal fallado ante Dinamarca. “Es parte del fútbol. Yo siento que no le tengo que pedir perdón a nadie. Caso distinto a la expulsión que tuve, también contra Chile, que siento fue producto de mi inmadurez", acotó el volante nacional.

Christian Cueva le mandó una ‘chiquita’ a sus ‘compadres’

Christian Cueva formó parte de una nueva charla en vivo a través del Instagram de Alianza Lima. En esta ocasión, el volante de la Selección Peruana dio a conocer varios detalles de su carrera futbolística, aunque no desaprovechó la oportunidad para mandarle una ‘chiquita’ a Universitario, el eterno rival.

“Aunque le duela al ‘Orejitas’ (Edison Flores) y a mi compadre Andy Polo, Alianza Lima es lo más grande que hay. Siempre hay un respeto porque son grandes jugadores que pasaron por Universitario, pero la verdad es así", sostuvo el mediocampista de la Selección Peruana en un Instagram Live del elenco blanquiazul.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán: “Ni loco jugaría por Universitario”

Jefferson Farfán: “Ni loco jugaría por Universitario”