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¡Se ilusiona con la Blanquirroja! Spinelli revela la clave para llevar a Perú al Mundial | (Foto: Difusión)
¡Se ilusiona con la Blanquirroja! Spinelli revela la clave para llevar a Perú al Mundial | (Foto: Difusión)
Por Fernanda Huapaya

La Videnita de Chincha empieza a ocupar un lugar importante en la preparación de la selección peruana femenina. Allí, lejos de Lima, la Bicolor encontró un espacio para concentrarse, entrenar y disputar partidos internacionales. La apuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene un objetivo que va más allá de preparar al equipo para una fecha FIFA: mejorar las condiciones de trabajo de sus futbolistas y dar mayor continuidad a un proceso que durante años ha tenido dificultades para consolidarse.

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