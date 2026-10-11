La Videnita de Chincha empieza a ocupar un lugar importante en la preparación de la selección peruana femenina. Allí, lejos de Lima, la Bicolor encontró un espacio para concentrarse, entrenar y disputar partidos internacionales. La apuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene un objetivo que va más allá de preparar al equipo para una fecha FIFA: mejorar las condiciones de trabajo de sus futbolistas y dar mayor continuidad a un proceso que durante años ha tenido dificultades para consolidarse.

En febrero de 2026, el equipo dirigido por Antonio ‘Tano’ Spinelli inició su primer microciclo del año en Chincha. Fueron 26 convocadas las que trabajaron entre el 24 de febrero y el 7 de marzo, con dos amistosos ante El Salvador programados en la misma sede. La rutina incluyó ejercicios preventivos en el gimnasio, preparación física, trabajos con balón y sesiones técnico-tácticas. La concentración permitió reunir al grupo durante varios días y desarrollar una planificación que difícilmente se puede ejecutar con la misma continuidad cuando las jugadoras regresan a sus clubes.

Un viernes de triunfo

El pasado viernes la jornada tuvo como protagonista a la Bicolor, que terminó imponiéndose por 2-1 ante el combinado asiático. Sin embargo, más allá del resultado, la visita también permitió conocer el trabajo que viene desarrollando el equipo dirigido por Antonio Spinelli y el proyecto que busca consolidar el fútbol femenino peruano.

El encuentro comenzó de la mejor manera para las locales. Apenas al primer minuto de juego, Raquel Bilcape abrió el marcador y adelantó a Perú. La ventaja, no obstante, no pudo sostenerse durante toda la primera mitad: a los 20 minutos, un autogol de Brenda Meier permitió que Filipinas encontrara la igualdad.

Con el 1-1, el partido quedó abierto para el segundo tiempo. Perú buscó recuperar la ventaja y encontró su recompensa en el tramo final, cuando Bilcape volvió a aparecer para marcar a los 85 minutos. Su doblete selló el triunfo peruano y le permitió a la selección cerrar la jornada con una victoria por 2-1.

El laboratorio en Chincha

La infraestructura cumple una función concreta. Disponer de campos de entrenamiento y espacios para la concentración facilita la organización de los microciclos y reduce las dificultades logísticas de una selección que necesita tiempo para trabajar. En Chincha, la FPF busca establecer una sede vinculada de manera permanente al fútbol femenino, con condiciones para recibir a sus equipos y organizar encuentros internacionales. El valor de esa inversión se medirá por el uso que tenga durante el año y por la continuidad que pueda ofrecer a las distintas categorías.

El trabajo de la selección mayor, sin embargo, representa apenas una parte del desafío. Perú necesita ampliar su base de futbolistas, mejorar la formación desde edades tempranas y conseguir que más jóvenes encuentren una ruta para llegar al equipo absoluto. La captación de talento pierde sentido cuando una jugadora no cuenta con entrenamientos regulares, competencia exigente o un club que le permita desarrollarse. Por eso, el crecimiento de la Bicolor depende también de lo que ocurra fuera de Chincha, en las academias, los colegios y los equipos que sostienen la actividad durante la temporada.

La FPF anunció en agosto de 2026 el Proyecto Perú 2031, una iniciativa destinada a identificar y formar futbolistas para las selecciones juveniles. La primera etapa reúne a jugadoras nacidas entre 2008 y 2012 bajo la categoría Sub-18, con la intención de acompañar su evolución y facilitar su incorporación progresiva a los equipos nacionales de menores. El plan contempla entrenamientos durante los distintos meses del año y el uso de la metodología de trabajo de la selección absoluta. La propuesta apunta a detectar con anticipación a las futbolistas que podrían integrar las futuras selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Chincha puede aportar, además, una alternativa para descentralizar el trabajo de las selecciones. La posibilidad de entrenar y disputar amistosos fuera de Lima permite acercar la Bicolor a otros públicos y aprovechar una sede que forma parte de la planificación federativa. Los encuentros ante El Salvador en marzo mostraron ese uso de La Videnita como escenario tanto de preparación como de competencia internacional. Para que esa función tenga continuidad, será necesario programar nuevas actividades y mantener operativa la infraestructura más allá de las concentraciones puntuales.

La descentralización también plantea una tarea pendiente: identificar a las jugadoras que crecen lejos de los principales centros de formación. El fútbol femenino necesita mecanismos de captación que alcancen distintas regiones, entrenadores capacitados y torneos que permitan observar a las jóvenes en competencia. Chincha puede funcionar como un punto de encuentro dentro de esa estructura, siempre que exista coordinación entre la FPF, las ligas departamentales, los clubes y las instituciones educativas. La infraestructura adquiere mayor sentido cuando se integra a una red de formación que no termina en sus propias instalaciones.

¡Se ilusiona con la Blanquirroja! Spinelli revela la clave para llevar a Perú al Mundial | (Foto: Difusión)

El amistoso fue una oportunidad para seguir sumando competencia internacional, pero también para observar el proceso de un equipo que busca consolidarse. En ese camino, Spinelli ha puesto sobre la mesa uno de los principales objetivos de su gestión: avanzar en la profesionalización de la selección femenina.

“Estamos en la última etapa de profesionalización” es la frase que resume la mirada del entrenador sobre el momento que atraviesa el fútbol femenino peruano. Su planteamiento apunta a explicar en qué etapa se encuentra el proyecto bicolor, cuáles son los avances alcanzados y qué aspectos todavía necesitan fortalecerse para elevar el nivel de la competencia nacional.

”Hemos armado un grupo importante, bueno, en el que tenemos como único objetivo clasificar al siguiente Mundial, Es algo que no perdemos de vista. Aquí, en la Videnita de Chincha, tenemos todo lo necesario para trabajar bien y por eso estamos totalmente agradecidos. El proyecto es el Mundial y por eso trabajamos todos los días”, comentó Spinelli.

𝗟𝗮 𝗮𝗹𝗲𝗴𝗿í𝗮 𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮 🇵🇪❤️‍🔥 ¡Arriba Perú! 🇵🇪 🤍 #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/9aNxMWusWR — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 9, 2026

Cabe recordar que la Videnita de Chincha es el punto de concentración de las futbolistas y también de categorías menores de fútbol masculino. El espacio cuenta con dos canchas principales, cuartos, sala de reuniones, sala de conferencias, comedor, entre otros.

Perú volverá a enfrentarse al conjunto filipino este martes 13 de octubre, nuevamente en la Videnita de Chincha. Será una nueva prueba para el equipo de Spinelli y una oportunidad para que el equipo continúe progresando.

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