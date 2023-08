-¿Qué se necesita para ser relator de fútbol?

Primero tienes que ser periodista, pasar por todas las áreas: ir a los entrenamientos, cubrir las categorías inferiores o de menor valía. No ir de frente a Primera División. Tener una gran vocación y voluntad. Uno no nace siendo un fenómeno como relator porque hay que modular la voz, vocalizar bien, hay que tener un sentido de velocidad y oportunidad para tener giros idiomáticos y no meterle un ritmo como si fuera Fórmula 1 que a la gente le rompe los oídos. En radio es otra cosa, mucho más dinámico; en televisión también, pero hay que meter pausa porque escuchar un mal relato a las 9 de la noche, el oyente se aburre y cambia de programación o se va a dormir. El relator de fútbol dirige un programa de radio o televisión y tiene una pasión escondida que después aflora con el tiempo. La experiencia tiene que ver mucho, a mí me gusta mucho más relatar por la televisión desde hace 20 años o más. Al principio relaté por radio, pero ahora estoy más grande y la dinámica no es la misma y la verdad me costaría doble trabajo, ya que tengo más de 60 años y a esta altura, no digo que estoy cómodo en televisión, pero lo voy manejando, puesto que le tomé el tono y creo que la gente ya lo puede aceptar.

-¿Qué otras virtudes debe tener un relator de fútbol?

Pasión, pero también cierto grado de calidad o algo de madera para saber expresarse, no puede ser relator cualquiera, porque es un oficio muy especial. Relatar es más difícil que hacer otra cosa, no sé si más difícil que escribir, pero que comentar o hacer vestuario seguro.

-¿Qué podría decir a la generación que no vio a Diego Maradona en la cancha?

Lo conocí en 1977, donde tuve la primera oportunidad de hacerle una nota en su casa que ahora es un museo, a cuatro cuadras de la cancha de Argentinos Juniors. Después empecé a tratarlo haciendo vestuario los primeros años de 1979 al 1981. En cambio, 1986 ya tuve la suerte de relatarlo en un Mundial para una radio en México. En 1993 me tocó la responsabilidad de relatarlo en aquel repechaje donde Colombia le ganó a Argentina 5-0 y lo mandó a jugar a Sídney frente a Australia para que después vaya al Mundial, donde pasó Argentina con el centro de Maradona y gol de Balbo, y en la cancha de River con gol de Batistuta. Luego, lo relaté en un Showbol que jugaba para Argentina en el año 2006, donde se jugaba con fútbol rápido y relatar ahí a Diego Maradona era tenerlo cerca, una locura y de ahí en los partidos cuando dirigió a Racing, la selección de Argentina y Gimnasia y Esgrima de la Plata.

-¿Cómo describirlo a Maradona?

No puedo ser objetivo con él, porque era un amigo, me abrió la puerta de su casa, me ha regalado camisetas y me dio las mejores notas de mi vida. Lo he acompañado a tres mundiales, Además, me fui a Sevilla cuando debutó, también fui a Australia para el repechaje y a la selección en su primer partido como entrenador a Escocia en el 2008. Me metí a la habitación y cambiamos ideas: como yo relataba el fútbol inglés, a él le tocaba enfrentar a Escocia y de los 11 titulares, 9 jugaban en la Premier League y mi hijo Pablo Pons -que va a estar en el show en el teatro de Barranco con Adolfo Hidalgo-, le pasó todos los datos de los jugadores escoceses, porque es el ahijado postizo de Bilardo, ya que estratégicamente conoce mucho y se acordaba los perfiles naturales de los jugadores que tenía que enfrentar Maradona bajo el mando de la selección Argentina y por eso le dio toda esa data para que él no tuviera problemas. Yo le daba los nombres y Pablo por el otro teléfono le pasaba las características y qué perfil le convenía marcar al Gringo Heinze o cerrar al Ratón Ayala o por donde tenía que atacar Messi, Agüero, Tévez. Maradona era un tipo cálido, amigo.

-¿Y su relación con Messi? ¿Es cercana?

Messi es extraordinario, yo nunca le pude dar la mano, no lo conozco, pero Maradona es como Pelé: son gente que pasa y levanta una nube de polvo. Es como si pasará Mick Jagger o John Lennon y levanta un montón de polvo; eso se llama carisma que a Diego le sobraba.

-Estar cerca de Bilardo debió haber sido un lujo...

Tuve la suerte de conocerlo en 1980 estimado Jean Pierre y la verdad que yo le seguí su forma, me copié sus movimientos, sus maneras de pensar en cuanto al fútbol y la vida, un tipo que es un ejemplo. Él no me decía nada, yo lo miraba y le seguía el paso. Bilardo fue un adelantado, primero Zubeldía en aquel Estudiantes de 1968, inventó todo lo que se hace hoy, como la pelota parada, el cambiar la zurda por la derecha, córner con la pierna cambiada e inventó tirar el offside con pelota parada para que el rival quede adelantado cinco o diez metros. La verdad que Zubeldía inventó todo eso y Bilardo le dio forma, pero fue muy criticado por cierta parte del periodismo de Argentina, cuando en sus primeros años que tomó la selección, porque él no estaba de acuerdo con algunos medios hegemónicos de la Argentina, que querían que juegue un equipo de toques y hasta imponer la idea tardó tres años y en 1986 la puso en práctica después de mucho insulto y crítica. Llegó a México en 1986 y nosotros lo acompañamos por supuesto envuelto en un mar de críticas en un presente turbulento, pero con Maradona en un momento impecable y un equipo que jugó en función de Diego para que él se sintiera contento y si a Maradona lo marcaban aparecía Burruchaga como co conductor.

-¿Bilardo inventó el 3-5-2?

Bilardo tuvo esa capacidad para transformar un 4-4-2 en 3-5-2 y ahí aparecieron los famosos laterales mediocampistas con tres centrales que dos eran stoppers y tres delanteros sueltos sin posición fija, para los cuatro partidos finales del Mundial, ya que la primera parte la jugó con cuatro en el fondo y el equipo fue un éxito.

-¿Y por qué en 1990 el equipo de Argentina no fue el mismo?

En ese año quiso repetir, tenía un equipo cansado, agotado y con limitaciones físicas, que solo pudo llegar al final y ahí cayó por 1-0 con un penal que aún es polémico. Claro, si Sensini se tira al piso le iban a cobrar un penal, pero Rudi Völler voló como si lo hubieran matado y obviamente Codesal cobro el penal. Algunos dicen que tenía que ganar un equipo europeo, yo no estoy muy de acuerdo con esas situaciones, pueden pasar y es lógico que los equipos grandes como Madrid, Bayern, Manchester, Barcelona, Juventus, tengan cierto grado de posibilidad mayor que otro rival, pasa en cualquier parte del mundo y sucede en Perú seguramente con Alianza, Universitario y con Sporting Cristal. Esto no es nuevo porque siempre el grande se come al chico y tiene un grado de posibilidad que el árbitro juegue en contra, no por ser deshonesto, sino porque la gran cantidad de gente que tiene esos equipos o selecciones hace que el árbitro incline la balanza inconscientemente con tanta presión de la gente que grita y ustedes ven que levantan la mano y finalmente se termina convirtiendo en una ventaja para el equipo más grande.

GARECA, LA SELECCIÓN, EL FÚTBOL PERUANO

-Usted ha narrado los partidos de Alianza Lima y de otros clubes peruanos, ¿por qué les va mal tanto en Copa Libertadores como Sudamericana?

¿Sabe por qué le cuesta, Jean Pierre? Zubeldía cuando fue a Colombia, le dijo: “Ustedes tienen que creérselo y no pueden pensar que siempre Argentina, Brasil o Uruguay le van a ganar”. Si bien esos países están arriba del resto, pero ustedes se la tienen que creer. Perú siempre ha tenido jugadores de buen pie y yo he visto jugar a Teófilo Cubillas, Cholo Sotil, Ramón Mifflin, Chumpitaz, Percy Rojas, Franco Navarro y son jugadores brillantes que siempre tuvieron un performance cuando salieron de Perú de primer nivel. Sin embargo, en la selección, cuando se juntaban todos ellos, a Perú le costaba porque no había un grado de convencimiento con respecto a creerse capaz ante selecciones como Argentina, Brasil o Uruguay. Últimamente, las cosas pueden estar cambiando desde la llegada de Ricardo Gareca que es un gran amigo y hace unos días me dijeron que lo vieron por Cali, la verdad que no sé si dirige en Perú o Colombia, pero él tenía ganas de volver al ruedo y ‘Flaco’ marcó una historia dirigiendo en dos periodos de Eliminatorias, de los cuales en uno entró al Mundial y en el otro quedó afuera por ese penal contra Australia. Gareca le metió en la cabeza un poco de ese pensamiento argentino, que Perú tenga coraje. Si usted compara futbolistas con la técnica a peruanos con colombianos, chilenos, argentinos o brasileños, va a encontrar que el biotipo de jugador peruano tiene la genética del moreno que le puede competir a cualquiera. Todo pasa por la confianza en uno mismo y que no pueda asistir a fiestas y mejorar en ese aspecto. Cuando entiendan que debe cuidarse mucho en las comidas y su vida social, ahí se van a dar cuenta de que la balanza se puede nivelar o equilibrar.

-¿Todos pensaban que Gareca estaba en Perú para asistir a su show el día 5 de agosto?

Yo te decía que el domingo estaba en Colombia, ya que fue a ver a la América de Cali, que empató 1-1 ante Deportivo Pasto. Después el ‘Flaco’ viajaba a Medellín y cuando me grabó el video de mi presentación en Barranco, me dijo: “Voy a estar en una zona maravillosa y muy linda”. A Gareca la gente lo quiere y es un tipo muy increíble.

-¿Pero Ricardo Gareca sí lo va a acompañar en el show?

Le haré una llamada, ojalá esté por ahí en Lima y si está no creo que tenga problema en ir al show.

-¿Por qué Gareca tuvo éxito en su paso por Perú?

Porque es un hombre simple, tiene mucha llegada al futbolista, tiene experiencia, fue dirigido por Bilardo, Menotti y muchos entrenadores de gran nivel y con capacidad. Además, dirigió muchos equipos, encontró la paz y plenitud, me parece que está llamado a volver a dirigir con una gran capacidad. Lo que tiene Ricardo es carisma que le llega al jugador de manera increíble y eso que él triunfe de manera permanente.

De la mano de Ricardo Gareca, con victorias que lucían imposibles en Asunción y Quito, la selección peruana logró clasificar a un Mundial después de largos 36 años. La aflicción terminó después de haber superado el repechaje contra Nueva Zelanda, con un gran triunfo en Lima (2-0). La postal resume el júbilo de ese día.

-Usted jugó de 10 en Peñarol, ¿qué tal esa experiencia?

En realidad jugué 10 minutos, porque estuve tonteando haciéndome el canchero con el pelo largo, pensé que era Maradona y terminé siendo una polilla, la verdad me dieron la salida justa y me abrieron la puerta para ser periodista, ya que un técnico, Tito Goncalves, que era el coordinador general de las inferiores de Peñarol, después de verme tres meses jugar, me dijo: “Porteño usted tiene tres problemas: primero corre menos que un ciempiés, segundo no salta más que un canguro y no tiene hombría para enfrentar a los que le pegan y tercero no hace un gol y sin arquero. Le recomiendo que se regrese a Buenos Aires y así fue”. Ýo tenía 18 años y la verdad que fui a ver si podía pasar la prueba fue una excusa el fútbol. Tengo buena condición técnica, pero no hubiera llegado a un equipo de nivel, hubiera sido un jugador mediocre y hoy estaría trabajando porque no me hubiera dado un beneficio económico.

-Pero tuvo suerte, no cualquiera se prueba en Peñarol.

Mira, si yo hubiera conocido a Bilardo siete años antes, seguramente hubiera llegado a jugar, no a ese nivel, pero a un nivel menor, por la forma y entrega, ya que era un tipo que pensaba el fútbol, era inspiración y hoy es todo lo contrario, porque el fútbol es trabajo de atrás para adelante y el que no corre no juega. A mi me parece así. Aparecí en el momento correcto en el fútbol inglés por el 2000, entrevisté a Maradona, Bilardo, Ruggeri, hemos tenido una proliferación de notas que hoy en día es mucho más difícil porque los jugadores son muy individuales, ya que no dan la bola que daban antes y cuesta todo mucho más, porque hay que pasar por jefe de prensa que parece que le hubiera de hacer una nota al papa, todo ha cambiado.

-Ahí conoció a Fossati...

Sí, es un amigo, yo jugué con ‘El Flaco’ en Peñarol. Era un arquero de primera y yo estaba en tercera y tenemos una relación de años.

-¿Cómo es Fossati? Levantó aquí a Universitario, tras tres derrotas seguidas y lo puso a pelear el campeonato.

Lo considero un tipo muy responsable que sabe mucho de táctica y es un buen llevador de grupo. Fossati es más callado, pero vivo para tocar el sentimiento de los jugadores. Ojalá que le vaya bien y tiene mucho conocimiento.

-Los jefes de prensa complican más el trabajo...

Pero sabe que pasa, Bilardo nunca tuvo jefe de prensa y era muy estricto. En definitiva antes era más sencillo porque cualquiera llegaba al protagonista. Obviamente, había la mitad de medios que hay hoy, ya que estamos hablando de 1986 pasó mucho tiempo, sin embargo, hay mucho celo profesional de parte de los jefe de prensa y los entrenadores o jugadores ponen muchas trabas.

-¿Qué opina de los periodistas que hoy son influencers?

A mí me parece que es un modo de laborar y salir a la luz si no tienen trabajo en algún medio. Eso tiene doble filo, porque si usted es influencer para ridiculizar a un colega o futbolista no está bien, es mejor hacerlo en un medio, ya que se esconde detrás de una red social que para cualquiera eso es fácil, si son respetuosos o graciosos me parece perfecto.

MESSI, MARADONA, CUBILLAS, PIZARRO, CUEVA

-¿Quién ha sido mejor Maradona o Messi?

Yo tengo por Maradona un afecto especial, no puedo pensar con la cabeza sino con el corazón, entonces, no tengo ninguna posibilidad de discutirlo. Messi no lo conozco es un jugador extraordinario, pero Maradona para mí fue todo.

-¿Cubillas o Pizarro?

Me quedó con Teófilo Cubillas.

-¿Juan Reynoso puede clasificar a Perú al Mundial?

Sí, yo creo que Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador están con la posibilidad de ir al Mundial.

-Cueva es un futbolista que tuvo muchas indisciplinas, ¿cómo hacer con esos jugadores que no saben la oportunidad que tienen en sus pies?

Lo que pasa es que acá hay un tema social, si nacen en ambientes pobres con poca educación es complicado darle la vuelta al asunto, yo no me voy a meter con el origen de Cueva, no es un tipo como Pizarro que venía de una familia acomodada... son diferentes casos. Entonces, hay que entenderlo por lo social y psicológico, tratar de disciplinarlo, pero ya depende de él, es un jugador grande, ya tiene su edad, si él no se da cuenta la posibilidad que tiene la va a perder.

Christian Cueva junto a Claudio Pizarro.

-¿Qué opina del momento de Paolo Guerrero?

Me sorprendió su salida en Racing, fue muy intempestiva, jugó contra San Lorenzo 15 minutos, al otro día se fue, tenía para arreglar con algún equipo argentino como San Lorenzo, pero decidió irse a LDU de Quito, la altura y un equipo que tuvo su predicamento con Fossati y Bauza. Es un equipo de local que es duro.

-¿Qué vamos a ver en su evento del sábado?

Va a ser una charla interactiva con el público sobre todo con Pablo Pons, mi hijo, se va a mostrar las caras de los jugadores que yo les ponía apodo en la Premier y vamos darle la explicación de cada apodo. Todo va a ser interactivo y lo que vi en mis 68 años del fútbol peruano y algún anécdota con Bilardo, Maradona y Basile. Esperemos ver lleno el teatro de Barranco, no pasa por la plata, si bien uno cobra su dinero por el show, nosotros vamos a poner todo lo mejor para que la cosa funcione.