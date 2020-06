Christian Cueva retornó al Perú tras finalizar su periodo a préstamo en Pachuca. El mediocampista de la selección peruana arribó este viernes a Lima, donde definirá qué camino seguir en el fútbol.

El exjugador de Alianza Lima llegó procedente de México junto a familia en un vuelo humanitario y se encuentra aislado en la capital, sometiéndose a los protocolos establecidos por el Gobierno para todas las personas que ingresen del extranjero ante la pandemia de COVID-19. Los tres deberán acatarán una cuarentena obligatoria en un hotel.

Lejos de amilanarse por su salida de Pachuca, Christian Cueva tomó las cosas con calma y aseguró que tiene la seguridad de que pronto conseguirá un nuevo equipo.

“El contrato termina en unos días, pero estoy tranquilo, no sé qué pasará, todo es diferente en una pandemia. Si me voy, no es el fin del mundo. Volveré con fuerza”, dijo hace algunas semanas a través de Instagram.

La salida de Cueva de Pachuca fue confirmada hace unas semanas por el vicepresidente de los ‘Tuzos’, quien anunció que el club mexicano prescindirá de sus jugadores con salarios altos, incluido ‘Aladino’.

Tras su salida de Pachuca, Christian Cueva fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Sao Paulo, donde demostró buen nivel y supo llevarse la ovación de la exigente hinchada del cuadro tricolor en varias ocasiones.

En una entrevista brindada para el portal Tricolor News, ‘Aladino’ dejó en claro que guarda el mejor de los recuerdos de su paso por Sao Paulo. “¿Quién no (volvería)? Me gustaría, cualquier jugador quisiera regresar a São Paulo, primero por lo que me dio São Paulo, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en São Paulo, por la forma en que los fanáticos me apoyaron”, indicó.

“Me gustaría tener una segunda oportunidad, eso significa dar más de lo que dio la primera, por lo que me gustaría, pero eso solo Dios lo sabe y solo el tiempo lo dirá. Esperemos lo que Dios quiere para mí, veamos si São Paulo volverá a pensar en Cueva”, añadió el volante de 28 años.