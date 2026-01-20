Christian Ramos, exdefensor de la selección peruana, se refirió a las expresiones de Renato Tapia sobre el presente de la Bicolor y las críticas contra los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El futbolista le dio la razón a su excompañero.

"Renato es muy calentón, pero no le falta razón. Yo hace tiempo que no estoy adentro, solo estuve hasta Qatar. Pero si uno sale a hablar como lo ha hecho Renato, te van a señalar como lo están haciendo. Entonces lo mejor que hace un futbolista es quedarse callado para que no te señalen", expresó en Ovación.

Christian Ramos fue titular en Perú en las Eliminatorias 2018. (Foto: FPF)

De igual manera, respaldó a Tapia y reconoció que hay hipocresía en el fútbol. “Está bien lo que habló, pero no salen a hablar los demás. Creo que una gran mayoría piensa igual que él. Hipocresía siempre ha habido en el fútbol, somos 11 en el campo o 25 en el plantel, ¿nos vamos a llevar bien todos? No, pero dentro del campo tenemos que defendernos”, añadió.

En otro momento, Ramos cuestionó la lentitud en la FPF para elegir al próximo técnico de la selección. "Parece que no lo ven importante en la Videna porque todavía no hay nada. Sería importante que ya esté un técnico que hable con los jugadores. Si en Videna no se dice nada es porque todavía van a esperar", apuntó.

Por último, la ‘Sombra’ consideró a Ricardo Gareca como el mejor técnico de su carrera. “Era bien conversador y eso era lo que nos gustaba a nosotros. Ricardo siempre fue frontal y siempre dijo la verdad y dentro del campo nos decía manéjenlo ustedes”, finalizó.